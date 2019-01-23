Патріарх від народу і для народу, – Юлія Тимошенко з нагоди ювілею Філарета

Юлія Тимошенко взяла участь в урочистій літургії у Володимирському соборі, присвяченій ювілею Патріарха Філарета, і мала честь особисто привітати Святійшого.

"Святійшому Патріарху Філарету – 90 років! Це ціла епоха. Ціла історія. І велике достойне чесне життя. Шлях гідності та смиріння Божого, шлях боротьби і шлях перемоги", – написала лідер "Батьківщини" на своїй сторінці у Facebook. Про це йдеться на сайті партії "Батьківщина".

Юлія Тимошенко переконана: Філарет – Патріарх не лише за посадою, рішенням церковних соборів, офіційним званням, а за самим життям, за місією, світовідчуттям і чуттям обов’язку.

"Патріарх від народу і для народу. Незалежно від статусу та сану", – зауважила вона.

Лідер "Батьківщини" вкотре наголосила, що саме завдяки Філарету ми маємо сьогодні Єдину помісну Українську Церкву.

"Насамперед завдяки йому ми маємо Томос. Саме завдяки діяльності Святійшого Українська церква від самих витоків своїх стала духовною основою Української держави. Патріарх Філарет – духовний лідер нації, і такі лідери народжуються раз на століття. Україні пощастило", – переконана Юлія Тимошенко.

Вона назвала Філаретом тим світлим символом єднання, який так потрібен сьогоднішній Україні!

"Щиро вітаю Вас, великий і мудрий Отче! Дякую Вам! Дякую за Вашу боротьбу, за Вашу мужність, за всі ті добрі і великі справи, зроблені Вами для нації, для країни, для Церкви. За те, що боролися, що не зламалися, що не поступились жодним кроком і жодним принципом в Українській справі", – побажала голова партії Святійшому.