Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника управления коммуникаций Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат. Он добавил, что Patriot является одной из самых приоритетных целей России.

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Что на самом деле произошло 9 октября

Это война, на войне получают ранения не только люди, но и техника. Мало того, это же подразделение Patriot продолжает выполнять задачи в регионе,

– подчеркнул Игнат.

Он добавил, что 9 октября Patriot вел противовоздушный бой против группы российских баллистических ракет, в частности, часть удалось перехватить.

Игнат отметил, что для россиян система Patriot является одной из самых приоритетных, ведь именно она позволяет держать российскую авиацию на определенном расстоянии.

"Технологии на войне стремительно развиваются, их КАБы стали лететь дальше, они сделали выводы, когда потеряли с десяток самолетов во время своих предыдущих дерзких атак. И теперь охотиться за российскими "сушками" значительно сложнее", – рассказал представитель ПС.

Он добавил, что россияне активно меняют тактику применения и используют все доступные методы ведения разведки – от спутников и разведывательных дронов до наземной агентуры. Также оккупанты не экономят "Искандеров", если получают информацию о потенциальном месте пребывания Patriot.

Помните о сборе на макеты, об их важности и необходимости в этих условиях ведения войны. Враг часто целится по макетам, но иногда, к сожалению, это – реальная техника,

– резюмировал Игнат.

Боевая работа Patriot по баллистическим ракетам 9 октября / Фото Юрия Игната

Как ВСУ смогли по-новому использовать Patriot

Игнат рассказал, что Patriot – стационарный комплекс, который конструктивно не предназначен для войны в динамике.

Лишь украинцы – воины зенитных ракетных войск Воздушных Сил испытали и применяют эту систему в таких условиях. Когда обстановка на поле боя быстро меняется, когда враг применяет десятки систем разведки, РЭБ и средств воздушного нападения – ракет и ударных БпЛА различных типов,

– отметил представитель ВС.

Он добавил, что Patriot должен как-то выживать в этих условиях, в частности, быстро менять позицию, эффективно маскироваться, применять ограниченное количество техники в прифронтовой зоне, и одновременно попасть в российский самолет на большом расстоянии. Или хотя бы отработать по нему, чтобы он не смог приблизиться ближе.