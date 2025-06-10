Украина передавала партнерам свой список потребностей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мы-Украина".

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В МИД прокомментировали возможную передачу Patriot Украине от Израиля

В МИД Украины не подтвердили и не опровергли информацию о том, что Израиль передавал Украине системы Patriot. Этот момент не прояснили, учитывая вопросы безопасности.

Спикер МИД Украины Георгий Тихий отметил, что Украина передавала свой список потребностей, и он актуален до сих пор.

Сигналы со стороны Израиля о готовности предоставления военной помощи мы приветствуем,

– добавил он.

Добавим, что в МИД Израиля эту информацию прямо опровергли. Тогда Россия обратилась к Израилю с требованием предоставить разъяснения относительно заявления Бродского о системах Patriot.

Напомним, посол Израиля в Украине Михаэль Бродский отметил, что Израиль передал Украине ЗРК Patriot, которые тот получил от США еще в 90-х годах.