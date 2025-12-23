Рядом с Украиной: какой город в мире впервые полностью защищен системами Patriot

Варшава стала первым городом в мире, который полностью защищен интегрированной системой ПВО. Она сочетает батареи Patriot, радары и систему управления IBCS.

Об этом сообщил посол США в Польше Томас Роуз, передает 24 Канал со ссылкой на Polska Zbrojna.

Что известно о ПВО в Варшаве?

По словам Томаса Роуза, лидерство Варшавы в вопросе противовоздушной обороны – важный сигнал для союзников и потенциальных противников Польши. Посол отметил, что даже в США не внедрены системы IBCS (Integrated Battle Command System) полностью.

Справка: система IBCS собирает данные с различных радаров, формирует общую ситуацию в воздушном пространстве, чем помогает операторам реагировать на угрозы.

В то же время министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о завершении первого этапа внедрения программы Wisła. Отмечается, что это многоуровневая система ПВО и ПРО, которую страна внедряет вместе с Соединенными Штатами.

Сегодня много говорим об угрозе со стороны дронов, но нельзя забывать о баллистических и маневровых ракетах, а также о воздушных целях, против которых мы должны быть готовы,

– отметил Косиняк-Камыш.

