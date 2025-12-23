Поряд з Україною: яке місто у світі вперше повністю захищене системами Patriot

Варшава стала першим містом у світі, яке повністю захищене інтегрованою системою ППО. Вона поєднує батареї Patriot, радари та систему управління IBCS.

Про це повідомив посол США у Польщі Томас Роуз, передає 24 Канал з посиланням на Polska Zbrojna.

Дивіться також Генерал-лейтенант США озвучив, що Україна має врахувати для покращення Повітряних сил

Що відомо про ППО у Варшаві?

За словами Томаса Роуза, лідерство Варшави у питанні протиповітряної оборони – важливий сигнал для союзників та потенційних противників Польщі. Посол зазначив, що навіть у США не впроваджені системи IBCS (Integrated Battle Command System) повністю.

Довідка: система IBCS збирає дані з різних радарів, формує загальну ситуацію у повітряному просторі, чим допомагає операторам реагувати на загрози.

Водночас міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив про завершення першого етапу впровадження програми Wisła. Зазначається, що це багаторівнева система ППО та ПРО, яку країна впроваджує разом зі Сполученими Штатами.

Сьогодні багато говоримо про загрозу з боку дронів, але не можна забувати про балістичні й маневрові ракети, а також про повітряні цілі, проти яких ми маємо бути готовими,

– зауважив Косіняк-Камиш.

Чи готується Європа до війни?