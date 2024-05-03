Традиционно яйца красят в Чистый четверг, или Пасхальную субботу уже непосредственно перед Пасхой. 24 Канал делится идеями их оформления в патриотическом стиле.

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Наши традиции – это наше культурное достояние. Яйца издавна были символом зарождения новой жизни, а пасхальное яйцо является символом Гроба Господня.

Как известно, крашанками называют однотонные яйца, а писанками – расписанные вручную.

Украина уже второй год будет праздновать Пасху в состоянии полномасштабной войны. Это не может никак не отразиться и на ниших традициях. В частности, пасхальных. Украинцы всеми способами пытаются поддерживать моральный дух и не устают показывать свою принадлежность к могущественному украинскому народу.

Поэтому, патриотические писанки сейчас стали одним из популярных дизайнов в современных украинских хозяек. Это не просто красиво, это очень сильно, ведь таким образом мы показываем нашу несокрушимость и веру в светлое будущее.

Украинская мастерица Алина Лесичная посвятила искусству писанкарства половину своей жизни. У себя в инстаграме девушка делится уникальными работами. И ее новая коллекция посвящена именно патриотическим писанкам.



Украинская мастерица с новой коллекцией писанок / Фото из инстаграма Алины Лесичной

"Все писанки объединены одной цветовой гаммой, элементами трезубцев и назначением – они об Украине и для Украины", – прокомментировала коллекцию девушка.

И вы только посмотрите, какая это красота!

Девушка рассказывает и о выполнении этих невероятных писанок.

"По вершинам писанки изображены стилизованные цветки, в каждом лепесток которых вписаны трезубцы. В то же время изображение таких трезубцев является изображением Богини-Берегини, которая является владычицей всей природы, символом жизни и плодородия, оберегом", – рассказала Алина.

Если присмотреться – увидим стилизованное туловище и поднятые вверх руки. Между лепестками цветка есть изображение дубовых листочков, которые являются символом могущества, силы, долголетия. В этой писанке они олицетворяют наших Защитников, которые каждый день показывают свое мужество и борются для нас каждый новый день, рискуя своими жизнями.

Уникальные патриотические писанки / Фото из инстаграма Алины Лесичной

Впрочем, мы понимаем, что не все умеют делать писанки со сложной росписью. Но для патриотических пасхальных яиц это не главное. Достаточно найти желтую и синюю краски – для пасхальных яиц, или патриотические картинки или наклейки, что будет еще проще.

Патриотические писанки, идеи / Фото с пинтереста