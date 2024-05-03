Традиційно яйця фарбують у Чистий четвер, або Великодню суботу уже безпосередньо перед Великоднем. 24 Канал ділиться ідеями їхнього оформлення в патріотичному стилі.

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Наші традиції – це наше культурне надбання. Яйця здавна були символом зародження нового життя, а пасхальне яйце є символом Гроба Господнього.

Як відомо, крашанками називають однотонні яйця, а писанками – розписані вручну.

Україна уже другий рік святкуватиме Великдень у стані повномасштабної війни. Це не може ніяк не позначитись і на ниших традиціях. Зокрема, великодніх. Українці усіма способами намагаються підтримувати моральний дух та не втомлюються показувати свою приналежність до могутнього українського народу.

Відтак, патріотичні писанки наразі стали одним із популярних дизайнів в сучасних українських господинь. Це не просто красиво, це дуже сильно, адже таким чином ми показуємо нашу незламність і віру у світле майбутнє.

Українська майстриня Аліна Лесична присвятила мистецтву писанкарства половину свого життя. У себе в інстаграмі дівчина ділиться унікальними роботами. І її нова колекція присвячена саме патріотичним писанкам.



Українська майстриня з новою колекцією писанок / Фото з інстаграму Аліни Лесичної

"Всі писанки поєднані однією кольоровою гамою, елементами тризубів та призначенням – вони про Україну та для України", – прокоментувала колекцію дівчина.

І ви лишень подивіться, яка це краса!

Дівчина розповідає і про виконання цих неймовірних писанок.

"По вершинах писанки зображені стилізовані квітки, у кожному пелюстку яких вписані тризуби. Водночас зображення таких тризубів є зображенням Богині-Берегині, яка є володаркою усієї природи, символом життя та родючості, оберегом", – розповіла Аліна.

Якщо придивитися – побачимо стилізований тулуб та підняті догори руки. Між пелюстками квітки є зображення дубових листочків, які є символом могутності, сили, довголіття. У цій писанці вони уособлюють наших Захисників, які кожного дня показують свою мужність та виборюють для нас кожен новий день, ризикуючи своїми життями.

Унікальні патріотичні писанки / Фото з інстаграму Аліни Лесичної

Втім, ми розуміємо, що не всі вміють робити писанки зі складним розписом. Та для патріотичних великодніх яєць це не головне. Достатньо знайти жовту і синю фарби – для крашанок, або патріотичні картинки чи наклейки, що буде ще простіше.

Патріотичні писанки, ідеї / Фото з пінтересту