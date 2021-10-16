Проверяют полицейские ровность проезжей части, коэффициент сцепления, уклоны, ямы и состояние дорожных знаков. Происходят такие осмотры регулярно, обычно весной и осенью.

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Полезное новшество

Однако в 2021 году осмотр будет отличаться от предыдущих, поскольку теперь для проверок патрульные используют новое современное оборудование и дорожные лаборатории.

Такие лаборатории имеет каждое подразделение патрульной полиции во всех областях Украины. У них есть самое современное оборудование, которое соответствует государственным стандартам.

Что проверяют

"Будем измерять выбоины на дорогах, ямы, наплывы – все недостатки в содержании улично-дорожной сети. Так же в отношении технических средств организации дорожного движения и знаков есть соответствующие устройства, с помощью которых будем проводить это обследование", – рассказал инспектор отдела дорожного движения Дмитрий Григораш.



Патрульные обследуют украинские дороги / Скриншот с видео

Ранее патрульные не могли четко определить недостатки дорог. Теперь с помощью новых устройств, например ретролефлектометра, можно выяснить, соответствует госту светоотражающий элемент дорожного знака.

Определяют и коэффициент дорожного сцепления. Этот показатель предусматривает, как будет тормозить авто при разной погоде. Проверка происходит и на сухой, и на влажной поверхности. Также контролируют полицейские и наплывы на дорогах.

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Для устранения нарушений есть 10 дней

На всех таких проверках должны быть и представители подрядчиков, которые отвечают за содержание автомобильных дорог. Для устранения выявленных нарушений дают от 1 до 10 дней.

Справка. С начала 2021 года за ненадлежащее содержание дорог патрульные уже составили 76 постановлений. Выполнят ли их дорожники и оперативно устранят недостатки – станет известно позже.