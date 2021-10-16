Перевіряють поліцейські рівність проїзної частини, коефіцієнт зчеплення, ухили, ями та стан дорожніх знаків. Відбуваються такі огляди регулярно, зазвичай весною та восени.

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Корисне нововведення

Однак у 2021 році огляд відрізнятиметься від попередніх, оскільки тепер для перевірок патрульні використовують нове сучасне обладнання та дорожні лабораторії.

Такі лабораторії має кожен підрозділ патрульної поліції в усіх областях України. У них є найсучасніше обладнання, яке відповідає державним стандартам.

Що перевіряють

"Будемо вимірювати вибоїни на дорогах, ямковість, напливи – всі недоліки в утриманні вулично-дорожньої мережі. Так само щодо технічних засобів організації дорожнього руху та знаків є відповідні пристрої, за допомогою яких будемо здійснювати це обстеження", – розповів інспектор відділу дорожнього руху Дмитро Григораш.



Патрульні обстежують українські дороги / Скриншот з відео

Раніше патрульні не могли чітко визначити недоліки доріг. Тепер за допомогою нових пристроїв, наприклад ретролефлектометра, можна з'ясувати, чи відповідає держстандарту світловідбиваючий елемент дорожнього знаку.

Визначають і коефіцієнт дорожнього зчеплення. Цей показник передбачає, як гальмуватиме авто за різної погоди. Перевірка відбувається і на сухій, і на вологій поверхні. Також контролюють поліцейські і напливи на дорогах.

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Для усунення порушень є 10 днів

На всіх таких перевірках мають бути і представники підрядників, які відповідають за утримання автомобільних доріг. Для усунення виявлених порушень дають від 1 до 10 днів.

Довідка. Від початку 2021 року за неналежне утримання доріг патрульні вже склали 76 постанов. Чи виконають їх дорожники й оперативно усунуть недоліки – стане відомо згодом.