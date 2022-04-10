Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай. Он подчеркнул, что оккупантам не удалось помешать патрульным помочь людям.
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"Жители отдаленных районов Лисичанска получили гуманитарную помощь, продовольствие. Как и жители поселка Павлоград под Северодонецком", – сказал Гайдай.
Каждый день рискуют жизнью
Глава ОВА отметил мужество правоохранителей. По его словам, полицейские спасают людей в расстрелянных автобусах, привозят еду и воду. Во время каждого выезда есть риск жизни.
Когда последний раз кто-нибудь наведывался во вдребезги разбитые новые районы Северодонецка? А они там каждый день с помощью,
– рассказал Гайдай.
Патрульные попали под обстрел: смотрите видео