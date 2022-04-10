Про це повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай. Він наголосив, що окупантам не вдалось завадити патрульним допомогти людям.

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"Жителі віддалених районів Лисичанська отримали гуманітарну допомогу, харчі. Як і мешканці селища Павлограду під Сєвєродонецьком", – сказав Гайдай.

Щодня ризикують життям

Очільник ОВА відзначив мужність правоохоронців. За його словами, поліцейські рятують людей у розстріляних автобусах, привозять їжу та воду. Під час кожного виїзду є ризик для життя.

Коли востаннє хто-небудь навідувався до вщент розбитих нових районів Сєвєродонецька? А вони там щодня із допомогою,

– розповів Гайдай.

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