Первые мобильные станции появятся на дорогах уже 12 ноября. Машины оборудовали специальной техникой для проверки исправности других автомобилей.

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Какие автомобили будут проверять

Как рассказал заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, сейчас такие диагностические станции не касаются частных легковых автомобилей. Он сообщил, что будут проверять:

грузовики весом более 3,5 тонны с прицепами;

автобусы;

такси;

авто с опасным грузом;

специализированный транспорт;

легковушки, перевозящие груз и пассажиров с коммерческой целью.

Заметим! В каждой области Украины у патрульной полиции есть такие станции.

В Украине будут работать диагностические станции / Фото пресс-службы патрульной полиции

Как работать спецавтомобили

Специальные автомобили будут проверять, как работают фары; исправность шин; выбросы газов двигателей; их дымность. А также – уровень внешнего шума транспорта и суммарный люфт рулевого управления.

Спецавтомобили в Украине: последние новости