Первые мобильные станции появятся на дорогах уже 12 ноября. Машины оборудовали специальной техникой для проверки исправности других автомобилей.
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Какие автомобили будут проверять
Как рассказал заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, сейчас такие диагностические станции не касаются частных легковых автомобилей. Он сообщил, что будут проверять:
- грузовики весом более 3,5 тонны с прицепами;
- автобусы;
- такси;
- авто с опасным грузом;
- специализированный транспорт;
- легковушки, перевозящие груз и пассажиров с коммерческой целью.
В Украине будут работать диагностические станции / Фото пресс-службы патрульной полиции
Как работать спецавтомобили
Специальные автомобили будут проверять, как работают фары; исправность шин; выбросы газов двигателей; их дымность. А также – уровень внешнего шума транспорта и суммарный люфт рулевого управления.
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