Перші мобільні станції з'являться на дорогах вже 12 листопада. Машини обладнали спеціальною технікою для перевірки справності інших автомобілів.
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Які автомобілів перевірятимуть
Як розповів заступник голови Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, наразі такі діагностичні станції не стосуються приватних легкових автомобілів. Він повідомив, що перевірятимуть:
- вантажівки вагою понад 3,5 тонни із причепами;
- автобуси;
- таксі;
- авто із небезпечним вантажем;
- спеціалізований транспорт;
- легковики, які перевозять вантаж і пасажирів із комерційною метою.
В Україні працюватимуть діагностичні станції / Фото пресслужби Патрульної поліції
Як працюватимуть спецавтомобілі
Спеціальні автомобілі перевірятимуть, як працюють фари; справність шин; викиди газів двигунів; їхню димність. А також – рівень зовнішнього шуму транспорту і сумарний люфт кермового керування.
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