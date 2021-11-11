Перші мобільні станції з'являться на дорогах вже 12 листопада. Машини обладнали спеціальною технікою для перевірки справності інших автомобілів.

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Які автомобілів перевірятимуть

Як розповів заступник голови Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, наразі такі діагностичні станції не стосуються приватних легкових автомобілів. Він повідомив, що перевірятимуть:

вантажівки вагою понад 3,5 тонни із причепами;

автобуси;

таксі;

авто із небезпечним вантажем;

спеціалізований транспорт;

легковики, які перевозять вантаж і пасажирів із комерційною метою.

Зауважимо! У кожній області України Патрульна поліція має такі станції.

В Україні працюватимуть діагностичні станції / Фото пресслужби Патрульної поліції

Як працюватимуть спецавтомобілі

Спеціальні автомобілі перевірятимуть, як працюють фари; справність шин; викиди газів двигунів; їхню димність. А також – рівень зовнішнього шуму транспорту і сумарний люфт кермового керування.

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