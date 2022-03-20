О трогательной встрече сообщили в МВД Украины. Ведомство отметило, что патрульные несут службу в сложных условиях и не могут уделить достаточно времени своим любимцам.

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Но патрульному Владимиру Симонову и его песику удалось ненадолго встретиться – друзья пересеклись, когда полицейский пришел эвакуировать людей.

Патрульный и его любимец встретились после долгого времени: смотрите видео

Сегодня из этого укрытия полицейский эвакуировал желающих покинуть зону боевых действий и хоть на несколько минут встретился со своей любимицей,

– рассказали в МВД.

В ведомстве призвали не бросать своих животных и не оставлять их в опасности. Эвакуировать домашних любимцев сейчас можно в любую страну Европы без документов.

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