Про зворушливу зустріч повідомили в МВС України. Відомство зазначило, що патрульні несуть службу у надскладних умовах та не можуть приділити достатньо часу своїм улюбленцям.

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Та патрульному Володимиру Сімонову та його песику вдалося ненадовго зустрітися – друзі перетнулися, коли поліцейський прийшов евакуювати людей.

Патрульний та його улюбленець зустрілися після довгого часу: дивіться відео

Сьогодні з цього укриття поліцейський евакуював бажаючих покинути зону бойових дій та хоч на кілька хвилин зустрівся зі своєю улюбленицею,

– розповіли в МВС.

У відомстві закликали не кидати своїх тварин та не лишати їх у небезпеці. Евакуювати домашніх улюбленців зараз можна до будь-якої країни Європи без документів.

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