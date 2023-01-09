В этом контексте с заявлением Патрушева для России есть 2 проблемы. Об этом в эфире 24 Канала рассказал политический эксперт Валерий Клочок.
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Поверят даже не все россияне
По его словам, первая из этих проблем – именно то, поверят ли в нее россияне. Собеседник считает, что частично поверят. Но отчасти, потому что даже в России многие знают, что на самом деле происходило в Мариуполе.
Они знают, что это не украинцы бомбили этот город. Они знают, что происходит на войне. Они знают, кто и против кого воюют. Частично,
– убежден Валерий Клочок.
Он также отмечает, что у той части россиян, которые верят, что идут "денацифицировать" и "освобождать от оккупации НАТО", возникают вопросы: почему мы их не встречаем с цветами на оккупированных территориях.
"Такой риторический вопрос: почему харьковчане, которые жили в 30 километрах от России, и которых "оккупировали украинские власти", бегут от них во Львов или Польшу", – говорит политический эксперт.
По его словам, если верить российской логике, украинцы уже давно должны "сдать" нашу власть и встречать Путина и россиян с хлебом и солью.
Валерий Клочок о проблемах России – смотрите видео
Вторая проблема Россий
Вторая огромная проблема российской армии – это коррупция, которая сказывается на обеспечении армии. Лишь недавно украинские военные "затрофеили" вещевой мешок еще со времен Второй мировой войны.
По правде вам скажу, что когда я служил в армии – это 1990-1992 годы – у нас тоже были такие вещевые мешки. Это трудно назвать рюкзаком, а то, что было внутри него – это тоже ужас,
– заявил Валерий Клочок.
По его словам, когда россиян свозят в неподходящих вагонах на фронт, для них это "ок". Но есть вопрос, каково количество людей такой категории, которые согласятся в таких условиях умирать.
"ГУР говорит, что они сейчас хотят мобилизовать 500 тысяч человек. Но они идут мобилизоваться с какой целью – потому что они получают деньги, которые им обещают. Как правило, им часто не выплачивают", – подчеркивает эксперт.
Кроме того, в России уже есть единичные факты принудительного взимания налогов с предприятий. Это значит, что российскому бюджету не хватает денег.
Циническое заявление Патрушева
- Секретарь совета нацбезопасности России Николай Патрушев заявил, что Россия не воюет против Украины. Мол, у россиян по определению "не может быть ненависти к простым украинцам".
- Он также озвучил кремлевскую мантру о "близости двух народов" и даже соврал, что в оккупированном Крыму украинский язык остается на правах одного из государственных.
- По словам Патрушева, "ситуацию", как он называет российско-украинскую войну, затеяли США. Они якобы "стравливают" Россию и Украину.