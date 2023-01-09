Загалом у цьому контексті з заявою Патрушева для Росії є 2 проблеми. Про це в ефірі 24 Каналу розповів політичний експерт Валерій Клочок.

Варте уваги Новий етап війни, саміт миру та мапа Буданова: до чого Україні готуватись у 2023

Повірять навіть не всі росіяни

За його словами, перша з цих проблем – саме те, чи повірять у неї росіяни. Співрозмовник вважає, що частково повірять. Але частково, бо навіть у Росії багато людей знає, що насправді відбувалося в Маріуполі.

Вони знають, що це не українці бомбили це місто. Вони знають, що відбувається на війні. Вони знають, хто й проти кого воюють. Частково,

– переконаний Валерій Клочок.

Він також відзначає, що в тої частини росіян, які вірять, що йдуть "денацифікувати" та "звільняти від окупації НАТО", виникають питання: чому ж ми їх не зустрічаємо з квітами на окупованих територіях.

"Таке риторичне запитання: чому харків'яни, які жили за 30 кілометрів від Росії, і яких "окупувала українська влада", втікають від них до Львова чи до Польщі", – каже політичний експерт.

За його словами, якщо вірити російській логіці, українці вже б давно мали "здати" нашу владу та зустрічати Путіна й росіян з хлібом і сіллю.

Валерій Клочок про проблеми Росії – дивіться відео

Друга проблема Росії

Друга величезна проблема російської армії – це корупція, яка позначається на забезпеченні армії. Лише нещодавно українські військові "затрофеїли" речовий мішок ще з часів Другої світової війни.

На правду вам скажу, що коли я служив в армії – це 1990-1992 роки – у нас також були такі речові мішки. Це важко назвати рюкзаком, а те, що було всередині нього – це також жах,

– заявив Валерій Клочок.

За його словами, коли росіян звозять у непридатних вагонах на фронт, для них – це "ок". Та є питання, якою є кількість людей такої категорії, що погодяться в таких умовах вмирати.

"ГУР каже, що вони зараз хочуть мобілізувати 500 тисяч чоловік. Але вони йдуть мобілізуватися з якою метою – бо вони отримують гроші, які їм обіцяють. Як правило, їм часто не виплачують", – підкреслює експерт.

Крім того, у Росії вже є непоодинокі факти примусового стягнення податків з підприємств. Це означає, що російському бюджету не вистачає грошей.

Цинічна заява Патрушева