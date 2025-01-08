Виталий Дейнега, основатель Ukrainian Witness и фонда "Вернись живым", вместе с Павлом Казариным в видео "Украинского свидетеля" обсудили социальную сторону войны, отношение украинцев к мобилизации и возможные сценарии победы, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Наступление ВСУ на Курщине, плацдарм врага в районе Лимана: как изменилась линия фронта за неделю

Почему Казарин считает украинцев "обществом завышенных ожиданий"

Павел Казарин замечает, что украинцы – это общество завышенных ожиданий начиная с 1991 года. Он отмечает, что мы выбираем каждого президента не как менеджера, а как чудотворца. А когда чудеса не происходят, у нас начинается общенациональная фрустрация. И это касается также и войны.

Я в 2023 году говорил, что для меня главный критерий победы – это сохранение государственности и суверенитета... Наш сценарий победы – это не дать сделать врагу то, чего он хочет. И освобожденные любые территории – это приятный бонус,

– объясняет Павел.

Военный отмечает, что важной государственной миссией в поезде этих завышенных ожиданий срывать стоп-кран. Из-за завышенной планки часто достижение промежуточных результатов считается обществом недостаточным.

"Поэтому государственным мужам, которые играют с информационной политикой, важно было бы не увеличивать ожидания, а трезво поговорить с украинским обществом, его немного заземлить, рассказать, что на самом деле происходит, сказать, что сохранение государственности и суверенитета и является главной задачей украинской армии и украинского государства на этом этапе войны", – говорит он.

По его словам, если бы во власти избавились от иллюзии, что они смогут переизбраться на второй срок после окончания активной фазы, была бы гораздо большая свобода действий и возможность честно рассказывать обществу, что происходит.