Об этом 24 Каналу сообщили в пресс-службе НБУ. После проверки и данных от правоохранителей в Нацбанке пообещали "принять соответствующие решения".

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Что сказали в НБУ о драке топ-чиновника с военным

В Национальном банке Украины отметили, что проводит внутреннее расследование в связи с инцидентом с участием одного из своих сотрудников. В банке подчеркнули, что инцидент не был связан с профессиональными обязанностями работника и произошел в нерабочее время.

В связи со сложившейся, ситуацией, НБУ обратился в правоохранительные органы для сбора точной информации относительно обстоятельств происшествия. Сейчас продолжается расследование, инициированное по поручению Председателя Национального банка.

По результатам этих мероприятий Правление Национального банка рассмотрит установленные факты и примет соответствующие решения,

– отметили в Нацбанке.

К слову, инцидент между топ-чиновником НБУ Павлом Полярушем и белорусским добровольцем Андреем Трацевским с позывным "Бессмертный" произошел 26 сентября на территории парковочной площадки одного из киевских ЖК. Предварительно, со слов военного, водитель Lexus спровоцировал конфликт, начал бросаться в драку и угрожал применением оружия.

В ответ на это военный ударил мужчину и распылил газовый баллончик. Полицейские сразу прибыли на место, разняли участников конфликта и составили административные протоколы и зарегистрировали 2 уголовных производства.