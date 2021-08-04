О победе Павла Рябикина стало известно 4 августа. Конкурс на должность руководителя Государственной таможенной службы правительство объявило 1 июля 2021 года.

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Рябикин победил в конкурсе

Павла Рябикина определили победителем конкурса на должность главы Государственной таможенной службы,

– сообщил Гончаренко.

Павла Рябикина назначили на должность главы Гостаможни в ноябре 2019 года. Это случилось без конкурса – по "карантинной процедуре".

Обратите внимание! Председателя Гостаможни назначают на 5 лет или на год. Также есть право повторного назначения без проведения конкурса для лиц, старше 65 лет.

Коротко о Павле Рябикина