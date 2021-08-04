Про перемогу Павла Рябікіна стало відомо 4 серпня. Конкурс на посаду керівника Державної митної служби уряд оголосив 1 липня 2021 року.
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Рябікін переміг у конкурсі
Павла Рябікіна визначили переможцем конкурсу на посаду голови Державної митної служби,
– повідомив Гончаренко.
Павла Рябікіна призначили на посаду голови Державної митниці в листопаді 2019 року. Це трапилось без конкурсу – за "карантинною процедурою".
Коротко про Павла Рябікіна
- Павло Рябікін став головою Державної митної служби після звільнення Максима Нефьодова. До того він був керівником аеропорту "Бориспіль".
- Також він тричі був народним депутатом – у 2000 – 2002 роках та 2002 – 2005 роках – безпартійний. У 2012 – 2014 роках – вже від партії "УДАР".
- На посаді керівника він анонсував, що з 1 липня співробітників переведуть на контракти. Їх оформлять в окремі підрозділи єдиної юридичної особи Держмитниці.
- Детальніше про Рябікіна читайте тут.