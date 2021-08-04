Про перемогу Павла Рябікіна стало відомо 4 серпня. Конкурс на посаду керівника Державної митної служби уряд оголосив 1 липня 2021 року.

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Рябікін переміг у конкурсі

Павла Рябікіна визначили переможцем конкурсу на посаду голови Державної митної служби,

– повідомив Гончаренко.

Павла Рябікіна призначили на посаду голови Державної митниці в листопаді 2019 року. Це трапилось без конкурсу – за "карантинною процедурою".

Зверніть увагу! Голову Держмитниці призначають на 5 років або на рік. Також є право повторного призначення без проведення конкурсу для осіб, старше 65 років.

Коротко про Павла Рябікіна