Как сообщает издание, Павелко обвиняют в злоупотреблении властью, а также заговоре с целью присвоения и отмывания денег. Напомним, что до 2020 года он работал в дисциплинарном органе ФИФА.

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Отмывал деньги из-за искусственной травы

В УАФ сообщили, что предварительное расследование Национального антикоррупционного агентства разоблачило Павелко, а также других лиц. Причастные обвинили пророссийские силы в том, что они стали инициаторами нынешнего расследования. Сам же глава УАФ в общении с журналистами издание отрицает любые правонарушения.

Заметим, что накануне Андрей Павелко был снят в момент, когда он выходил из Генеральной прокуратуры после вручения ему подозрения. Он пытался выйти незамеченным, но что-то пошло не по плану. Поэтому сетью разлетелись его фотографии.

В чем обвиняют полицейские

В документе, который получили в распоряжении журналисты, говорится, что Павелко подозревают в "завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах по предварительному сговору с группой лиц".

По данным следствия, Павелко осуществлял финансовые операции с полученными незаконно средствами. Речь идет о деньгах, которые якобы присвоила УАФ в результате 4-летнего сотрудничества с компанией S.D.T. Мол, последний перечислили больше денег, чем должны. После этого УАФ обжаловали это и вернули переплату. Денежные средства федерация решила не оставлять у себя, а вернуть кредитору Пьерлуиджи Коллини.

Реакция представителя УАФ

На это отреагировал юрист УАФ Денис Бугай. Он рассказал, что действительно были переплаты S.D.T. Поэтому ведомство решило вернуть себе средства, которые оказались лишними. По его словам, деньги не появились на балансе УАФ, ведь их выплатили через третью компанию – Softex – бывшему итальянскому арбитру Пьерлуиджи Коллини, выступившему в этом случае кредитором.

Как отмечают в издании, никаких предположений о правонарушениях со стороны Коллини, руководившего судейством в украинском футболе с 2012 по 2015 годы, нет. Сам же Бугай подчеркнул, что в производстве потерпевшей стороной считается УАФ. В то же время, следует понимать, что Ассоциация такого статуса не имеет, да и не может иметь.

Он добавил, что УАФ получил от S.D.T. весь спектр заказанных услуг. Она построила завод по производству искусственной травы. Также разобралась с неотложной задолженностью с одним из своих бывших кредиторов. Речь идет о Коллине.

Напомним, что Андрей Павелко занимал должность члена дисциплинарного органа ФИФА в течение двух лет до 2020 года. Подал в отставку после того, как его обязали выплатить штраф за "публичную критику решения", принятого коллегами по дисциплинарному комитету на Чемпионате мира в России.