Як повідомляє видання, Павелка звинувачують у зловживанні владою, а також змові з метою привласнення та відмивання грошей. Нагадаємо, що до 2020 року він працював у дисциплінарному органі ФІФА.

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Відмивав гроші через штучну траву

В УАФ повідомили, що попереднє розслідування Національного антикорупційного агентства викрило Павелка, а також інших осіб. Тоді причетні звинуватили проросійські сили в тому, що вони стали ініціаторами нинішнього розслідування. Сам же глава УАФ у спілкуванні з журналістами видання заперечив будь-які правопорушення.

Зауважимо, що напередодні Андрія Павелка зняли у момент, коли він виходив з Генеральної прокуратури після вручення йому підозри. Він намагався вийти непоміченим, але щось пішло не за планом. Тож мережею розлетілися його світлини.

У чому звинувачують поліцейські

У документі, який отримали у своєму розпорядженні журналісти, йдеться про те, що Павелка підозрюють у "заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах за попередньою змовою з групою осіб".

За даними слідства, Павелко здійснював фінансові операції з коштами, які отримав незаконно. Мовиться про гроші, які буцімто привласнила УАФ у результаті 4-річної співпраці з компанією S.D.T. Мовляв, останній перерахували більшу суму, ніж мали б. Після цього УАФ оскаржили це та повернули переплату. Кошти федерація вирішила не залишати у себе, а повернути кредиторові П'єрлуїджі Колліні.

Реакція представника УАФ

На це відреагував юрист УАФ Денис Бугай. Він розповів, що дійсно були переплати S.D.T. Тож відомство вирішило повернути собі кошти, які виявилися зайвими. За його словами, гроші не з'явилися на балансі УАФ, адже їх виплатили через третю компанію – Softex – колишньому італійському арбітру П'єрлуїджі Колліні, котрий виступив у цьому випадку кредитором.

Як зазначають у виданні, жодних припущень про правопорушення з боку Колліні, який керував суддівством в українському футболі з 2012 по 2015 роки, немає. Сам же Бугай підкреслив, що потерпілою стороною у цій справі є саме УАФ.

Він додав, що УАФ отримала від S.D.T. весь спектр замовлених послуг. Вона побудувала завод з виробництва штучної трави. Також розібралася з нагальною заборгованістю з одним зі своїх колишніх кредиторів. Мовиться про Колліні.

Нагадаємо, що Андрій Павелко обіймав посаду члена дисциплінарного органу ФІФА упродовж двох років до 2020 року. Подав у відставку він після того, як його зобов'язали виплатити штраф за "публічну критику рішення", прийнятого колегами з дисциплінарного комітету на Чемпіонаті світу у Росії.