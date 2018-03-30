Павловский: Обвинения НАБУ по "Трейд Коммодити" исходят из необоснованного акта Аудитслужбы

По словам заместителя министра обороны генерала Игоря Павловского, обвинения в растрате 146 млн гривен, которые выдвинуло НАБУ в октябре 2017 года, базировались на необоснованном заключении Аудиторской службы.

"На самом деле они просто всю сумму дополнительных платежей, 146 миллионов, посчитали как недостачу! А все наши документы просто оставили без рассмотрения. То есть насчитали переплату в 146 миллионов – на всю сумму дополнительного соглашения (с компанией "Трейд Коммодити" – ред.), как будто государство заплатило и вообще ничего не получило! Чтобы написать о найденных нарушениях, – они просто не приняли во внимание все наши документы!", – заявил Павловский в интервью изданию "Цензор", пишет "РБК-Украина".

Павловский сообщил, что после окончания аудита сотрудники Минобороны собрали все возражения, подготовили документы и официально подали в Аудитслужбу. Но аудиторы эти документы не учли и указали в заключении убыток. Тогда Павловский и его команда подали в административный суд иск о признании этого заключения недействительным. В марте 2018 Киевский окружной административный суд своим решением отменил акт Государственной аудиторской службы, на котором построены обвинения НАБУ в адрес Минобороны.

"Если бы аудит был профессиональным, или если бы детективы хотели установить, была ли на самом деле коррупция и взятки, то все это при закупке топлива легко вычислить. Все прозрачно, посмотрите. На сегодняшний день... керосин идет из Беларуси и Прибалтики. Меня обвиняет НАБУ, что я в сговоре с "Трейд Коммодити". Так если "Трейд Коммодити" получила государственные деньги и передала их за границу для закупки, то есть поставка, растаможка, есть доставка в воинскую часть, что вам мешает взять банковские счета "Трейд Коммодити" и посмотреть – сколько денег ушло на Прибалтику или Беларусь? Всю цену можно просчитать без проблем и посмотреть – мог ли там кто-то что-то украсть из этих денег", – заявил в интервью Павловский.

Генерала Павловского и офицеров, которые якобы принимают участие в преступной группировке, с момента задержания не вызывают на допросы. Павловский продолжает выполнять свои обязанности заместителя министра. "Был бы у нас независимый Антикоррупционный суд, – утверждает Павловский, – давно закрыл бы дело. Это дутое дело, и я очень жду, когда в суде у меня будет возможность развенчать все обвинения. Я буду защищать свою честь и достоинство".