Павловський: Звинувачення НАБУ по "Трейд Коммодіті" виходять з необґрунтованого акту Аудитслужби

За словами заступника міністра оборони України, генерала Ігоря Павловського, звинувачення в розтраті 146 млн гривень, які висунуло НАБУ в жовтні 2017 року, базувалися на необгрунтованому висновку Аудиторської служби.

"Насправді вони просто всю суму додаткових платежів, 146 мільйонів, порахували як недостачу! А всі наші документи просто залишили без розгляду. Тобто нарахували переплату в 146 мільйонів – на всю суму додаткової угоди (з компанією "Трейд Коммодіті" – ред.), як ніби держава заплатила і взагалі нічого не отримала! Щоб написати про знайдені порушення, – вони просто не взяли до уваги всі наші документи!", – заявив Павловський в інтерв'ю виданню "Цензор", пише "РБК-Україна".

Павловський повідомив, що після закінчення аудиту співробітники Міноборони зібрали всі заперечення, підготували документи і офіційно подали в Аудитслужбу. Але аудитори ці документи не врахували, і вказали у висновку збиток. Тоді Павловський і його команда подали до адміністративного суду позов про визнання цього висновку недійсним. У березні 2018 Київський окружний адміністративний суд своїм рішенням скасував акт Державної аудиторської служби, на якому побудовані звинувачення НАБУ на адресу Міноборони.

"Якби аудит був професійний, або якби детективи хотіли встановити, чи була насправді корупція і хабарі, то все це при закупівлі пального легко обчислити. Все прозоро, подивіться. На сьогоднішній день... гас йде з Білорусі та Прибалтики. Мене звинувачує НАБУ, що я в змові з "Трейд Коммодіті". Так якщо "Трейд Коммодіті" отримала державні гроші і передала їх за кордон для закупівлі, тобто поставка, розмитнення, є доставка до військової частини, що вам заважає взяти банківські рахунки "Трейд Коммодіті", і подивитися – скільки грошей пішло на Прибалтику або на Білорусь? Всю ціну можна прорахувати без проблем і подивитися – чи міг там хтось щось вкрасти з цих грошей", – заявив в інтерв'ю Павловський.

Генерала Павловського і офіцерів, які нібито беруть участь в злочинному угрупованні, з моменту затримання не викликають на допити. Павловський продовжує виконувати свої обов'язки заступника міністра. "Був би у нас незалежний Антикорупційний суд, стверджує Павловський, – давно закрив би справу. Це дута справа, і я дуже чекаю, коли в суді у мене буде можливість розвінчати всі звинувачення. Я буду захищати свою честь і гідність".