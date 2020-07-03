Украина продолжает бороться с последствиями масштабных наводнений в западных регионах. На преодоление последствий стихийного бедствия надо еще 2 миллиарда гривен. Между тем в правительстве планируют создать карту уязвимых к затоплениям зон Украины.

Об этом во время часа вопросов к правительству рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет 24 канал.

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Что Шмыгаль сказал о средствах для ликвидации последствий бедствия:

Более 750 миллионов гривен уже выделены на это. Впрочем, это не окончательная сумма, которую правительство направит на восстановление структуры регионов.

От ответственных органов Кабмин получил расчеты, согласно которым дополнительно для преодоления последствий стихии потребуется около 2 миллиардов гривен.

Премьер отметил, что это предварительные расчеты, которые поступили от областных государственных администраций.

Что Шмыгаль рассказал о карте затоплений

По словам премьера, согласно с выполнением соглашения об ассоциации с Евросоюзом, до 31 октября 2022 года Украина должна утвердить и начать внедрение планов управления рисками затопления, заключенным на основе соответствующих карт.

Это даст возможность управлять рисками наводнения. В настоящее время ведется работа по определению зон, уязвимых к затоплению, для которых создадут карты,

– заявил Шмыгаль.

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