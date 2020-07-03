Наводнения в Украине: на преодоление последствий надо еще 2 миллиарда
Украина продолжает бороться с последствиями масштабных наводнений в западных регионах. На преодоление последствий стихийного бедствия надо еще 2 миллиарда гривен. Между тем в правительстве планируют создать карту уязвимых к затоплениям зон Украины.
Об этом во время часа вопросов к правительству рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет 24 канал.
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Что Шмыгаль сказал о средствах для ликвидации последствий бедствия:
- Более 750 миллионов гривен уже выделены на это. Впрочем, это не окончательная сумма, которую правительство направит на восстановление структуры регионов.
- От ответственных органов Кабмин получил расчеты, согласно которым дополнительно для преодоления последствий стихии потребуется около 2 миллиардов гривен.
- Премьер отметил, что это предварительные расчеты, которые поступили от областных государственных администраций.
Что Шмыгаль рассказал о карте затоплений
По словам премьера, согласно с выполнением соглашения об ассоциации с Евросоюзом, до 31 октября 2022 года Украина должна утвердить и начать внедрение планов управления рисками затопления, заключенным на основе соответствующих карт.
Это даст возможность управлять рисками наводнения. В настоящее время ведется работа по определению зон, уязвимых к затоплению, для которых создадут карты,
– заявил Шмыгаль.
Наводнение в Западной Украине: что известно
- Запад Украины пострадал от наводнений: дома и дороги затопило, людей пришлось эвакуировать. Пик стихийного бедствия пришелся на конец июня, однако большая вода до сих пор не сошла, а предупреждение синоптиков свидетельствуют о вероятности новых подтоплений.
- Известно о трех жертвах стихии.
- Осадки привели к масштабным паводкам в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.
- Самая сложная ситуация в Прикарпатье и Буковине.