Повені в Україні: на подолання наслідків треба ще 2 мільярди, а уряд створить мапу вразливих зон
Україна продовжує боротися із наслідками масштабних паводків у західних регіонах. На подолання наслідків стихійного лиха треба ще 2 мільярди гривень. Тим часом в уряді планують створити мапу вразливих до затоплень зон України.
Про це під час години запитань до уряду розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пише 24 канал.
Тим часом На Прикарпатті знайшли тіло жінки, яка зникла під час повеней: фото
Що Шмигаль сказав про кошти для ліквідації наслідків лиха:
- Понад 750 мільйонів гривень вже виділені на це. Втім, це не остаточна сума, яку уряд спрямує на відновлення структури регіонів.
- Від відповідальних органів Кабмін отримав розрахунки, згідно з якими додатково для подолання наслідків стихії потрібно близько 2 мільярдів гривень.
- Прем’єр зауважив, що це попередні розрахунки, які надійшли від обласних державних адміністрацій.
Що Шмигаль розповів про мапу затоплень
За словами прем’єра, згідно з імплементацією угоди про Асоціацію з Євросоюзом, до 31 жовтня 2022 року Україна має затвердити і розпочати впровадження планів управління ризиками затоплення, укладеними на основі відповідних карт.
Це дасть можливість керувати ризиками повені. Наразі ведеться робота з визначення зон, вразливих до затоплення, для яких складатимуться карти,
– заявив Шмигаль.
Повінь на Західній Україні: що відомо
- Захід України постраждав від повеней: будинки та дороги затопило, людей довелося евакуювати. Пік стихійного лиха припав на кінець червня, однак велика вода досі не зійшла, а попередження синоптиків свідчать про ймовірність нових підтоплень.
- Наразі відомо про трьох жертв стихії.
- Опади призвели до масштабних паводків у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, та Закарпатській областях.
- Найскладніша ситуація на Прикарпатті та Буковині.