Україна продовжує боротися із наслідками масштабних паводків у західних регіонах. На подолання наслідків стихійного лиха треба ще 2 мільярди гривень. Тим часом в уряді планують створити мапу вразливих до затоплень зон України.

Про це під час години запитань до уряду розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пише 24 канал.

Тим часом На Прикарпатті знайшли тіло жінки, яка зникла під час повеней: фото

Що Шмигаль сказав про кошти для ліквідації наслідків лиха:

Понад 750 мільйонів гривень вже виділені на це. Втім, це не остаточна сума, яку уряд спрямує на відновлення структури регіонів.

Від відповідальних органів Кабмін отримав розрахунки, згідно з якими додатково для подолання наслідків стихії потрібно близько 2 мільярдів гривень.

Прем’єр зауважив, що це попередні розрахунки, які надійшли від обласних державних адміністрацій.

Що Шмигаль розповів про мапу затоплень

За словами прем’єра, згідно з імплементацією угоди про Асоціацію з Євросоюзом, до 31 жовтня 2022 року Україна має затвердити і розпочати впровадження планів управління ризиками затоплення, укладеними на основі відповідних карт.

Це дасть можливість керувати ризиками повені. Наразі ведеться робота з визначення зон, вразливих до затоплення, для яких складатимуться карти,

– заявив Шмигаль.

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