У Галичі на Івано-Франківщині виник скандал через виплату компенсацій людям, чиї будинки опинилися у воді під час масштабних повеней. Постраждалі нарікають, що їм виділили замало коштів на відновлення помешкань.

Які суми виділили постраждалим від повеней

Під час масштабних повеней наприкінці червня у Галичі підтопило майже 600 обійсть. Більшість будинків по вікна плавали у воді. Влада пообіцяла допомогти постраждалим і виділити матеріальні компенсації для ремонту підтоплених будинків.

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Однак місцеві жителі нарікають на несправедливий розподіл грошей, передає ТСН. Усе тому, що міськрада Галича визнала лише близько сотні будинків такими, що потребують компенсації.

Пошкоджені оселі розділили на три категорії:

за повністю зруйновані виплачують 300 тисяч гривень відшкодувань;

за ті, що потребують капітального ремонту – 50 тисяч гривень;

за пошкоджені помешкання, а більшість осель віднесли саме до цієї категорії, – 20 тисяч гривень.

Чому люди не задоволені компенсаціями

Люди кажуть, що 20 тисяч гривень компенсації – дуже мало, адже в багатьох будинках треба повністю відновлювати стіни та підлогу. Тож потерпілі від повеней вимагають, щоб їхні оселі обстежили повторно.

"На 20 тисяч відшкодування – це хіба двері вхідні поставити, які у нас дуються. Підлогу, щоб найдешевшою плиткою застелити – 18 тисяч", – розповідає мешканка Галича Альона Чемеринська.

Водночас секретар міської ради Галича Олег Скриник відзначає, що пошкоджені будинки має оглядати спеціаліст.

Депутат не може визначити, чи цей будинок потребує капремонту чи поточного. Має бути спеціаліст. В адміністраціях є в штаті люди, які б могли це кваліфіковано розписати. Ще 26 числа ми просили надати, але відповіді досі немає,

– сказав він.



Як виглядав затоплений Галич 25 червня / скриншот

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