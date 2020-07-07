На Прикарпатье разгорелся скандал из-за выплат пострадавшим от наводнений
В Галиче Ивано-Франковской области возник скандал из-за выплат компенсаций людям, чьи дома оказались в воде во время масштабных наводнений. Пострадавшие сетуют, что им выделили мало средств на восстановление жилья.
Какие суммы выделили пострадавшим от наводнений
Во время масштабных наводнений в конце июня в Галиче подтопило почти 600 дворов. Большинство домов по окна плавали в воде. Власти пообещали помочь пострадавшим и выделить материальные компенсации для ремонта подтопленных домов.
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Однако местные жители сетуют на несправедливое распределение денег, передает ТСН. Все потому, что горсовет Галича признал лишь около сотни домов нуждающимися в компенсации.
Повреждены дома разделили на три категории:
- за полностью разрушенные выплачивают 300 тысяч гривен возмещений;
- за нуждающиеся в капитальном ремонте – 50 тысяч гривен;
- за поврежденное жилье, а большинство домов отнесли именно к этой категории, – 20 тысяч гривен.
Почему люди не довольны компенсациями
Люди говорят, что 20 тысяч гривен компенсации – очень мало, ведь во многих домах нужно полностью восстанавливать стены и пол. Поэтому пострадавшие от наводнений требуют, чтобы их дома обследовали повторно.
"На 20 тысяч возмещение – это разве двери входные поставить, которые у нас дуються. Пол, чтобы самой дешевой плиткой застелить – 18 тысяч", – рассказывает жительница Галича Алена Чемеринская.
В то же время секретарь городского совета Галича Олег Скрынык отмечает, что поврежденные дома должен осматривать специалист.
Депутат не может определить, нуждается ли этот дом в капремонте или текущем. Должен быть специалист. В администрациях есть в штате люди, которые могли бы это квалифицированно расписать. Еще 26 числа мы просили предоставить, но ответа до сих пор нет,
– сказал он.
Как выглядел затопленный Галич 25 июня / Скриншот
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Какова ситуация с подтоплениями на Западной Украине сейчас:
- По состоянию на утро 7 июля в западных областях остаются подтопленными 5 населенных пунктов в Черновицкой области.
- Кроме того, подтоплены 10 подвалов в Ивано-Франковской и Тернопольской областях и 36 приусадебных участков в Черновицкой и Тернопольской областях.
- Непогода разрушила более 200 километров автодорог, еще 549 километров дорог и 213 мостов – повреждены.