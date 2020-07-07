В Галиче Ивано-Франковской области возник скандал из-за выплат компенсаций людям, чьи дома оказались в воде во время масштабных наводнений. Пострадавшие сетуют, что им выделили мало средств на восстановление жилья.

Какие суммы выделили пострадавшим от наводнений

Во время масштабных наводнений в конце июня в Галиче подтопило почти 600 дворов. Большинство домов по окна плавали в воде. Власти пообещали помочь пострадавшим и выделить материальные компенсации для ремонта подтопленных домов.

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Однако местные жители сетуют на несправедливое распределение денег, передает ТСН. Все потому, что горсовет Галича признал лишь около сотни домов нуждающимися в компенсации.

Повреждены дома разделили на три категории:

за полностью разрушенные выплачивают 300 тысяч гривен возмещений;

за нуждающиеся в капитальном ремонте – 50 тысяч гривен;

за поврежденное жилье, а большинство домов отнесли именно к этой категории, – 20 тысяч гривен.

Почему люди не довольны компенсациями

Люди говорят, что 20 тысяч гривен компенсации – очень мало, ведь во многих домах нужно полностью восстанавливать стены и пол. Поэтому пострадавшие от наводнений требуют, чтобы их дома обследовали повторно.

"На 20 тысяч возмещение – это разве двери входные поставить, которые у нас дуються. Пол, чтобы самой дешевой плиткой застелить – 18 тысяч", – рассказывает жительница Галича Алена Чемеринская.

В то же время секретарь городского совета Галича Олег Скрынык отмечает, что поврежденные дома должен осматривать специалист.

Депутат не может определить, нуждается ли этот дом в капремонте или текущем. Должен быть специалист. В администрациях есть в штате люди, которые могли бы это квалифицированно расписать. Еще 26 числа мы просили предоставить, но ответа до сих пор нет,

– сказал он.



Как выглядел затопленный Галич 25 июня / Скриншот

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