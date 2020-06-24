Непогода на Буковине: без газа осталось несколько сел, под угрозой газоснабжение Черновцов
Из-за паводка, который вызвали мощные ливни, на Буковине около десятка сел остались без газа. Дело в том, что непогода повредила несколько укрепленных сооружений газопроводов. Под угрозой оказалось даже газоснабжение в Черновцах.
Сейчас переход, обеспечивающий газом областной центр, перекрыт. Об этом информируют "Черновцыгаз", а также руководитель "Региональной газовой компании" Олег Никоноров на своей фейсбук-странице.
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Какие села на Буковине пришлось отключить от газоснабжения:
- Карапчив;
- Вашковцы;
- Брусница;
- Валы;
- Зеленов;
- Чорторыя;
- Бабино;
- Кальновцы;
- Нижние Становцы.
В целом в этих населенных пунктах без газа остались 3602 потребителя.
Паводок и разрушения инфраструктуры на Буковине: видео
Чуть раньше в селе Бобовцы Сторожинецкого района снесло мост и на одной из улиц подмыло газопровод. Из-за этого от газоснабжения отключили села в Кицманском районе:
- Користувата;
- Бурдей;
- Ревне;
- Стрелецкий Кут;
- Глинница;
- Драченцы;
- Новые Драчинцы.
Речь идет о более 1000 человек, которые остались без газа.
Между тем Никоноров отметил: сами Черновцы сейчас обеспечивают газом с резервного направления.
Газоснабжение Черновцов под угрозой. На дюкерных переходах дежурят аварийные бригады. Сейчас переход, который обеспечивает газом Черновцы отключен!
– написал он.
"Черновцыгаз" поддерживают давление с резервного направлении.
Непогода на Буковине: видео
Паводок на Буковине: прогнозы
В Укргидрометцентре предупреждают, что 24 июня на реке Прут ожидается прохождение максимального уровня воды высокого дождевого паводка. Поэтому ожидается
- затопление сельскохозяйственных угодий Новоселицкого, Герцаевского и Кицманского районов;
- затопления сел Маршинцы, Тарасовка, Магала, Костичаны, Припруття, Бояны, Зеленый Гай, Ванчиковцы Новоселицкого района;
- срабатывание сигнальных устройств, затопление блоков сигнализации заставы села Костичаны Новоселицкого района;
- затопление блоков сигнализации воинской части сел Мамалыга, Новоселицкого района;
- затопление автомобильной дороги и рынка "Добробут", начальное затопление "Калиновского рынка" Черновцов.
В то же время, 24 июнь синоптики предупреждают о сильном дожде со шквалами и градом на Буковине.