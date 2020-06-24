Из-за паводка, который вызвали мощные ливни, на Буковине около десятка сел остались без газа. Дело в том, что непогода повредила несколько укрепленных сооружений газопроводов. Под угрозой оказалось даже газоснабжение в Черновцах.

Сейчас переход, обеспечивающий газом областной центр, перекрыт. Об этом информируют "Черновцыгаз", а также руководитель "Региональной газовой компании" Олег Никоноров на своей фейсбук-странице.

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Какие села на Буковине пришлось отключить от газоснабжения:

Карапчив;

Вашковцы;

Брусница;

Валы;

Зеленов;

Чорторыя;

Бабино;

Кальновцы;

Нижние Становцы.

В целом в этих населенных пунктах без газа остались 3602 потребителя.

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Чуть раньше в селе Бобовцы Сторожинецкого района снесло мост и на одной из улиц подмыло газопровод. Из-за этого от газоснабжения отключили села в Кицманском районе:

Користувата;

Бурдей;

Ревне;

Стрелецкий Кут;

Глинница;

Драченцы;

Новые Драчинцы.

Речь идет о более 1000 человек, которые остались без газа.

Между тем Никоноров отметил: сами Черновцы сейчас обеспечивают газом с резервного направления.

Газоснабжение Черновцов под угрозой. На дюкерных переходах дежурят аварийные бригады. Сейчас переход, который обеспечивает газом Черновцы отключен!

– написал он.

"Черновцыгаз" поддерживают давление с резервного направлении.

Непогода на Буковине: видео

Паводок на Буковине: прогнозы

В Укргидрометцентре предупреждают, что 24 июня на реке Прут ожидается прохождение максимального уровня воды высокого дождевого паводка. Поэтому ожидается

затопление сельскохозяйственных угодий Новоселицкого, Герцаевского и Кицманского районов;

затопления сел Маршинцы, Тарасовка, Магала, Костичаны, Припруття, Бояны, Зеленый Гай, Ванчиковцы Новоселицкого района;

срабатывание сигнальных устройств, затопление блоков сигнализации заставы села Костичаны Новоселицкого района;

затопление блоков сигнализации воинской части сел Мамалыга, Новоселицкого района;

затопление автомобильной дороги и рынка "Добробут", начальное затопление "Калиновского рынка" Черновцов.

В то же время, 24 июнь синоптики предупреждают о сильном дожде со шквалами и градом на Буковине.