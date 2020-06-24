Негода на Буковині: без газу залишилося кілька сіл, під загрозою газопостачання Чернівців
Через паводок, який спричинили потужні зливи, на Буковині близько десятка сіл залишилися без газу. Річ у тім, що негода пошкодила кілька укріплювальних споруд газопроводів. Під загрозою опинилося навіть газопостачання в Чернівцях.
Наразі перехід, що забезпечує газом обласний центр, перекритий. Про це інформують "Чернівцігаз", а також керівник "Регіональної газової компанії" Олег Никоноров на своїй фейсбук-сторінці.
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Які села на Буковині довелося відлючити від газопостачання:
- Карапчів;
- Вашківці;
- Брусниця;
- Вали;
- Зеленів;
- Чортория;
- Бабино;
- Кальнівці;
- Нижні Станівці.
Загалом у цих населених пунктах без газу залишилися 3 602 споживачі.
Паводок і руйнування інфраструктури на Буковині: відео
Трохи раніше у селі Бобівці Сторожинецького району знесло міст та по одній з вулиць підмило газопровід. Через це від газопостачання відключили села у Кіцманському районі:
- Користувата;
- Бурдей;
- Ревне;
- Стрілецький Кут;
- Глинниця;
- Драченці;
- Нові Драчинці.
Мовитиься про ще понад 1000 користувачів, що залишились без газу.
Тим часом Никоноров наголосив: самі Чернівці зараз забезпечують газом із резервного напрямку.
Газопостачання Чернівців під загрозою. На дюкерних переходах чергують аварійні бригади. Наразі перехід, що забезпечує газом Чернівці відключений!
– написав він.
"Чернівцігаз" підтримують тиск з резервного напрямку.
Негода на Буковині: відео
Паводок на Буковині: прогнози
В Укргідрометцентрі попереджають, що 24 червня на річці Прут очікується проходження максимального рівня води високого дощового паводку. Через це очікується:
- затоплення сільськогосподарських угiдь Новоселицького, Герцаївського та Кіцманського районів;
- затоплення сiл Маршинцi, Тарасiвцi, Магала, Костичани, Припруття, Бояни, Зелений Гай, Ванчикiвцi Новоселицького району;
- спрацювання сигнальних устроїв, затоплення блокiв сигналiзацiї застави села Костичани Новоселицького району;
- затоплення блокiв сигналiзацiї військової частини сіл Мамалига, Новоселицького району;
- затоплення автомобiльної дороги та ринку "Добробут", початкове затоплення Калинiвського ринку Чернiвцiв.
Водночас, 24 червня синоптики попереджаюьб про сильний дощ зі шквалами та градом на Буковині.