Через паводок, який спричинили потужні зливи, на Буковині близько десятка сіл залишилися без газу. Річ у тім, що негода пошкодила кілька укріплювальних споруд газопроводів. Під загрозою опинилося навіть газопостачання в Чернівцях.

Наразі перехід, що забезпечує газом обласний центр, перекритий. Про це інформують "Чернівцігаз", а також керівник "Регіональної газової компанії" Олег Никоноров на своїй фейсбук-сторінці.

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Які села на Буковині довелося відлючити від газопостачання:

Карапчів;

Вашківці;

Брусниця;

Вали;

Зеленів;

Чортория;

Бабино;

Кальнівці;

Нижні Станівці.

Загалом у цих населених пунктах без газу залишилися 3 602 споживачі.

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Трохи раніше у селі Бобівці Сторожинецького району знесло міст та по одній з вулиць підмило газопровід. Через це від газопостачання відключили села у Кіцманському районі:

Користувата;

Бурдей;

Ревне;

Стрілецький Кут;

Глинниця;

Драченці;

Нові Драчинці.

Мовитиься про ще понад 1000 користувачів, що залишились без газу.

Тим часом Никоноров наголосив: самі Чернівці зараз забезпечують газом із резервного напрямку.

Газопостачання Чернівців під загрозою. На дюкерних переходах чергують аварійні бригади. Наразі перехід, що забезпечує газом Чернівці відключений!

– написав він.

"Чернівцігаз" підтримують тиск з резервного напрямку.

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Паводок на Буковині: прогнози

В Укргідрометцентрі попереджають, що 24 червня на річці Прут очікується проходження максимального рівня води високого дощового паводку. Через це очікується:

затоплення сільськогосподарських угiдь Новоселицького, Герцаївського та Кіцманського районів;

затоплення сiл Маршинцi, Тарасiвцi, Магала, Костичани, Припруття, Бояни, Зелений Гай, Ванчикiвцi Новоселицького району;

спрацювання сигнальних устроїв, затоплення блокiв сигналiзацiї застави села Костичани Новоселицького району;

затоплення блокiв сигналiзацiї військової частини сіл Мамалига, Новоселицького району;

затоплення автомобiльної дороги та ринку "Добробут", початкове затоплення Калинiвського ринку Чернiвцiв.

Водночас, 24 червня синоптики попереджаюьб про сильний дощ зі шквалами та градом на Буковині.