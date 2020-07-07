В пяти районах на Волыни затопило сельскохозяйственные угодья. Местные страдают от крупнейшего за последние годы летнего паводка. Под водой остаются более двадцати тысяч гектаров паев, пастбищ и огородов.

Найгірша ситуація у жителів Шацького, Старовижівського, Любешівського, Камінь-Каширського і Ратнівського районів, повідомляє "Суспільне".

Зверніть увагу Грози, шквали та град: негода знову накриє Захід та посуне на північні і центральні регіони

Заступник керівника регіонального Офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук розповів, що загалом підтоплено 24 тисячі гектарів сільськогосподарських угідь, частину житлових будинків і господарських споруд.

Причини паводків

На Волині з берегів вийшли одразу кілька річок. Найбільші з них – Прип’ять та Стохід. Негода знищила урожай зернових, картоплі та городини.

Причиною падодку стала надмірна кількість опадів у червні, а також застаріла меліоративна система.

За останню декаду червня випала подвійна місячна кількість опадів.

Обласні чиновники наголошують, що меліоративну систему, яка побудована в 60-70-х роках, дуже довго не чистили.



Паводок на Волині

Ситуація у Заболотівській ОТГ

У регіоні підтоплено 70% присадибних ділянок, найбільше постраждали від літнього паводка жителі сіл Заболоття і Тур.

Голова Заболоттівської ОТГ Валерій Свіржевський наголосив, що від паводків будуть великі збиткию

На сьогодні майже 2,5 тисячі гектарів сіножаті, ріллі, зернових культур, картоплі підтоплено. Вода стоїть у хатах,

– додав він.

Окрім того, з 14 шлюзів, які є у районі, 7 потребують капітального ремонту. Заступник голови райдержадміністрації Андрій Мельник додав, що це в межах 500 тисяч гривень тільки один шлюз.

Потрібно ремонт електродвигунів. Кожен такий коштує 25 тисяч. Еквівалент нам треба близько 3 мільйонів гривень,

– підсумував він.



Місцеві підраховують збитки від негоди / Фото "Суспільне"

Повені на Заході через негоду: що відомо