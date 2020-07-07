Паводок на Волині: підтопленими залишаються тисячі гектарів сільськогосподарських угідь – фото
У п'яти районах на Волині затопило сільськогосподарські угіддя. Місцеві потерпають від найбільшого за останні роки літього паводка. Під водою залишаються більше двадцяти тисяч гектарів паїв, пасовищ та людських городів.
Найгірша ситуація у жителів Шацького, Старовижівського, Любешівського, Камінь-Каширського і Ратнівського районів, повідомляє "Суспільне".
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Заступник керівника регіонального Офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук розповів, що загалом підтоплено 24 тисячі гектарів сільськогосподарських угідь, частину житлових будинків і господарських споруд.
Причини паводків
На Волині з берегів вийшли одразу кілька річок. Найбільші з них – Прип’ять та Стохід. Негода знищила урожай зернових, картоплі та городини.
Причиною падодку стала надмірна кількість опадів у червні, а також застаріла меліоративна система.
- За останню декаду червня випала подвійна місячна кількість опадів.
- Обласні чиновники наголошують, що меліоративну систему, яка побудована в 60-70-х роках, дуже довго не чистили.
Паводок на Волині
Ситуація у Заболотівській ОТГ
У регіоні підтоплено 70% присадибних ділянок, найбільше постраждали від літнього паводка жителі сіл Заболоття і Тур.
Голова Заболоттівської ОТГ Валерій Свіржевський наголосив, що від паводків будуть великі збиткию
На сьогодні майже 2,5 тисячі гектарів сіножаті, ріллі, зернових культур, картоплі підтоплено. Вода стоїть у хатах,
– додав він.
Окрім того, з 14 шлюзів, які є у районі, 7 потребують капітального ремонту. Заступник голови райдержадміністрації Андрій Мельник додав, що це в межах 500 тисяч гривень тільки один шлюз.
Потрібно ремонт електродвигунів. Кожен такий коштує 25 тисяч. Еквівалент нам треба близько 3 мільйонів гривень,
– підсумував він.
Місцеві підраховують збитки від негоди / Фото "Суспільне"
Повені на Заході через негоду: що відомо
- Опади призвели до масштабних паводків у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Волинській та Закарпатській областях.
- Найскладніша ситуація на Прикарпатті та Буковині.
- Через стихію постраждали багато людей, доріг та місцева інфраструктура.
- Загинули 4 людини.
- Для населення вже виділили уже 754 мільйони гривень. Для ліквідації наслідків негоди потрібно понад два мільярди гривень.
- Україна звернулася за допомогою до НАТО та ЄС.