Паводок на Закарпатье: из-за сильных ливней снова затопило несколько сел – фото
Закарпатскую область 27 июля накрыли мощные грозы с ливнями. В результате непогоды произошло поднятие уровня воды в горных реках.
По данным пресс-службы ГСЧС, сильные ливни прошли около 13:00. Спасатели сейчас устанавливают последствия и масштабы разрушений.
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Где на Закарпатье ситуация хуже всего
- В селе Скотарское Воловецкого района рекой Веча уничтожен один и повреждены три мостика, а также подтоплено одно домохозяйство.
- Также из-за разлива воды затруднено транспортное сообщение с 36 домами. Повреждены около 30 метров берегоукрепления и около 20 метров грунтовой дороги.
- Для оказания помощи местному населению в расчистке русла работают спасатели.
- В селах Верхний Студеный и Розтока Межгорского района местные ручейки разлились на автомобильную дорогу, подтоплены три домохозяйства.
Подтопленные мосты на Закарпатье / Фото ГСЧС
Затопленные улицы в селе Скотарское / Фото ГСЧС
Воловецкий и Межгорский районы Закарпатья на карте: