Паводок на Закарпатті: через сильні зливи знову затопило декілька сіл – фото
Закарпатську область 27 липня накрили потужні грози зі зливами. В результаті негоди сталось підняття рівня води в гірських річках.
За даними пресслужби ДСНС, сильні зливи пролились близько 13:00. Рятувальники наразі встановлюють наслідки і масштаби руйнувань.
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Де на Закарпатті ситуація найгірша
- У селі Скотарське Воловецького району річкою Веча знищено один та пошкоджено три містки, а також підтоплене одне домогосподарство.
- Також через вилив води ускладнено транспортне сполучення із 36 будинками. Пошкоджено близько 30 метрів берегоукріплення та близько 20 метрів ґрунтової дороги.
- Для надання допомоги місцевому населенню в розчищенні русла працюють рятувальники.
- У селах Верхній Студений та Розтока Міжгірського району місцеві потічки розлилися на автомобільну дорогу, підтоплено три домогосподарства.
Підтоплені мости на Закарпатті / Фото ДСНС
Затоплені вулиці в селі Скотарське / Фото ДСНС
Воловецький та Міжгірський райони Закарпаття на карті: