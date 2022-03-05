Платежная компания PayPal Holdings Inc ссылается на "нынешние обстоятельства". В то же время PayPal, разрешавший только трансграничные транзакции пользователям в России, прекратил принимать новых пользователей в стране еще раньше.

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Компания осуждает начатую Россией войну

"При нынешних обстоятельствах мы приостанавливаем услуги PayPal в России", – заявил президент и исполнительный директор Дэн Шульман.

В то же время, компания поддерживает международное сообщество в осуждении насильственной военной агрессии России в Украине.

В соответствии с законами и правилами, в течение определенного периода PayPal будет поддерживать снятие денег, обеспечивая распределение остатков на счете.

Приостановка PayPal в России касается также ее инструмента перевода денег Xoom.

Министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров еще 27 февраля обратился к руководству PayPal. Он попросил заблокировать доступ к PayPal для граждан России.

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