Платіжна компанія PayPal Holdings Inc посилається на "теперішні обставини". Водночас PayPal, який дозволяв лише транскордонні транзакції користувачам у Росії, припинив приймати нових користувачів у країні ще раніше.

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"За нинішніх обставин ми призупиняємо послуги PayPal в Росії", – заявив президент і виконавчий директор Ден Шульман.

Водночас компанія підтримує міжнародну спільноту в засудженні насильницької військової агресії Росії в Україні.

Відповідно до законів і правил, протягом певного періоду PayPal підтримуватиме зняття грошей, забезпечуючи розподіл залишків на рахунку.

Призупинення PayPal в Росії стосується також її інструменту переказу грошей Xoom.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров ще 27 лютого звернувся до керівництва PayPal. Він попросив заблокувати доступ до PayPal для громадян Росії.

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