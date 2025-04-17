Эта акция является уже традиционной, передает "Апостроф".

Мы передаем сегодня на фронт 7 тысяч куличей. Это наша благодарность защитникам не только от нашего фонда, а и от всего украинского народа за ту работу, которую они делают,

– отметила руководитель Фонда Марина Калинина.

И отметила, что Пасха – это особый праздник, который любят все украинцы. Это день, когда Христос принес себя в жертву ради человечества, а наши воины приносят себя в жертву ради существования украинской нации.

"Пасха – это не просто буханка хлеба, это – тепло, которое мы хотим, чтобы почувствовал каждый воин, что нас защищает", – добавила Марина Калинина.

По словам руководительницы фонда, куличи поедут на восток Украины, где идут сейчас жестокие бои.

ПЦУ и Фонд Владиславы Молчановой передали куличи для защитников: Фото с сайта "Апостроф"

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний подчеркнул, что это хорошая традиция поддержки украинских воинов, которая была начата еще в начале российской агрессии в 2014 году.

Мы традиционно накануне величественного праздника Воскресения Христова освящаем куличи в большом количестве для того, чтобы их распространить среди наших героев-воинов, которые защищают нашу украинскую землю. Мы передаем куличи с большой радостью и свидетельствуем, что правда всегда победит. Я уверен, что мы победим в этой войне, которая завершится утверждением в Украине справедливого мира. Пусть над всеми нами и над нашими защитниками пребувает Божье благословение,

– сказал предстоятель ПЦУ.

"Недаром мы освящаем паски в Михайловском Златоверхом соборе. Это оплот нашей веры, это особая энергетика, это место силы", – добавил Епифаний.

С началом полномасштабного вторжения Фонд Владиславы Молчановой также регулярно оказывает материально-техническую поддержку подразделениям Вооруженных Сил Украины. Эта благотворительная акция проходит уже 11 год подряд.