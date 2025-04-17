Ця акція є вже традиційною, передає "Апостроф".

Ми передаємо сьогодні на фронт 7 тисяч пасок. Це наша подяка захисникам не тільки від нашого фонду, а і від всього українського народу за ту роботу, яку вони роблять,

– зазначила керівниця Фонду Марина Калініна.

Та наголосила, що Великдень – це особливе свято яке люблять всі українці. Це день, коли Христос приніс себе в жертву заради людства, а наші воїни приносять себе в жертву заради існування української нації.

"Паска – це не просто буханець хліба, це – тепло, яке ми хочемо, щоб відчув кожен воїн, що нас захищає", – додала Марина Калініна.

За словами керівниці фонду, паски поїдуть на схід України, де точаться зараз жорстокі бої.

​ПЦУ і Фонд Владислави Молчанової передали паски для захисників: Фото зі сайту "Апостроф"

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній підкреслив, що це добра традиція підтримки українських воїнів, яка була започаткована ще на початку російської агресії у 2014 році.

Ми традиційно напередодні величного свята Воскресіння Христового освячуємо паски у великій кількості для того, щоб їх розповсюдити серед наших героїв-воїнів, які захищають нашу українську землю. Ми передаємо паски з великою радістю і засвідчуємо, що правда завжди переможе. Я впевнений, що ми переможемо в цій війні, яка завершиться утвердженням в Україні справедливого миру. Нехай над усіма нами і над нашими захисниками пребуває Боже благословення,

– сказав предстоятель ПЦУ.

"Недаремно ми освячуємо паски в Михайлівському Золотоверхому соборі. Це оплот нашої віри, це особлива енергетика, це місце сили", – додав Епіфаній.

З початком повномасштабного вторгнення Фонд Владислави Молчанової також регулярно надає матеріально-технічну підтримку підрозділам Збройних Сил України. Ця благодійна акція відбувається вже 11 рік поспіль.