Встреча состоялась на территории Михайловского Златоверхого монастыря. Кроме глав церквей, на встрече присутствовали заместитель председателя Управления внешних церковных связей архиепископ Евстратий и руководитель Департамента внешних связей УГКЦ протоиерей Олекса Петрив.

Актуально На передовой и в тылу: как украинцы отмечают Сочельник со всем миром

Что предполагает реформа

Священники пришли к выводу, что разногласия между католическим и православным календарями приводят к трудностям перед Рождеством и Пасхой. Святослав и Епифаний договорились создать общую рабочую группу, которая должна изучить этот вопрос.

Как отмечают, общую группу откроют по случаю празднования 1700-летия Первого Вселенского Собора, состоявшегося в Никее в 325 году.

Стоит отметить, что на этом Соборе, в частности, были определены календарные принципы церковной жизни.

Почему следует изменить дату празднования Рождества

С принятием христианства в Киевской Руси пришел и григорианский календарь. Поэтому украинцы сначала жили по григорианскому календарю, однако в 1918 году в Украинской народной республике большевики ввели юлианский календарь.

Поэтому переход на Рождество 25 декабря может стать еще одним шагом в направлении отделения от России и Московского патриархата во время российско-украинской войны.

Христиане западного обряда отмечают Рождество с 24 на 25 декабря, в то время как верующие восточного обряда празднуют рождение Христа с 6 на 7 января.

Дата празднования Рождества у всех одинаковая, разница только в системе исчисления – западные церкви отмечают Рождество по Григорианскому календарю, а восточные – по Юлианскому, где 7 января – это 25 декабря по старому стилю.

Зеленский поздравил украинцев с Рождеством: основное