Встреча состоялась на территории Михайловского Златоверхого монастыря. Кроме глав церквей, на встрече присутствовали заместитель председателя Управления внешних церковных связей архиепископ Евстратий и руководитель Департамента внешних связей УГКЦ протоиерей Олекса Петрив.
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Что предполагает реформа
Священники пришли к выводу, что разногласия между католическим и православным календарями приводят к трудностям перед Рождеством и Пасхой. Святослав и Епифаний договорились создать общую рабочую группу, которая должна изучить этот вопрос.
Как отмечают, общую группу откроют по случаю празднования 1700-летия Первого Вселенского Собора, состоявшегося в Никее в 325 году.
Стоит отметить, что на этом Соборе, в частности, были определены календарные принципы церковной жизни.
Почему следует изменить дату празднования Рождества
С принятием христианства в Киевской Руси пришел и григорианский календарь. Поэтому украинцы сначала жили по григорианскому календарю, однако в 1918 году в Украинской народной республике большевики ввели юлианский календарь.
Поэтому переход на Рождество 25 декабря может стать еще одним шагом в направлении отделения от России и Московского патриархата во время российско-украинской войны.
Христиане западного обряда отмечают Рождество с 24 на 25 декабря, в то время как верующие восточного обряда празднуют рождение Христа с 6 на 7 января.
Дата празднования Рождества у всех одинаковая, разница только в системе исчисления – западные церкви отмечают Рождество по Григорианскому календарю, а восточные – по Юлианскому, где 7 января – это 25 декабря по старому стилю.
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством: основное
- Президент Украины Владимир Зеленский решил обратиться к украинцам в канун Рождества по Григорианскому календарю. Глава государства сказал, что в этом году зимние праздники мы встречаем в непростых обстоятельствах.
- По словам главы государства, традиционный дух Рождества в этом году мы чувствуем иначе. Война, взрывы и выстрелы загоняют людей в уныние.
- Однако он подчеркнул, что главный акт мужества украинцев – это выдержка и доведение своего дела до конца, несмотря на любые проблемы. А путь нашего государства к победе освещает правду. Как сказал украинский лидер, наша правда – это борьба за свободу, имеющую высокую цену. Но рабство – еще выше.
- Стоит сказать, что в своем рождественском обращении Зеленский упомянул и об "Азовстале", и об Ирпене, Буче, Краматорске, Змеином, Чернобаевке, Изюме, Херсоне. Очевидно, какое желание сейчас есть у украинцев, но без сомнения, что оно сбудется. Мы будем встречать заслуженно благость, петь колядки – бодро, как никогда, – и будет это даже громче звука генератора.