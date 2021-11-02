Дальнейшую судьбу епископа Шепетовского Адриана (Кулика) будет решать Священный Синод ПЦУ. Соответствующее решение подписал митрополит Епифаний.

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Детали инцидента

Инцидент произошел в столице. Иванна Бережная, соседка епископа, рассказала, что тот напал на нее якобы потому, что ее собака мешала ему и его семье. Священнослужитель кулаками избивал женщину и оскорблял ее нецензурными словами. Бережная пыталась снять епископа на камеру мобильного телефона, однако тот отобрал его и выбросил вон.

Когда потерпевшая хотела получить записи с камер видеонаблюдений, у епископа случилась стычка с ее мужем. Он называл семью Иванны Бережной сепаратистами и обещал обратиться в СБУ.

Журналисты "Чрезвычайных новостей" пытались расспросить у епископа Андриана причину драки, тот ответил, что Бережная "напала на маленькую женщину". Другие комментарии он предоставлять отказался.

Что ждет епископа

Правоохранители открыли уголовное производство против епископа Андриана по статье о нанесении легких телесных повреждений. Однако дело могут переквалифицировать.

За это ему грозит до 850 гривен штрафа, до 200 часов общественных работ или исправительные работы сроком до 1 года.