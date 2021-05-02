ПЦУ получила Благодатный огонь: фото
На Пасху 2 мая в Киев из Иерусалима доставили Благодатный огонь. Его принял наместник Свято-Михайловского Златоверхого монастыря Православной церкви Украины архиепископ Агапит.
Источник:"Суспільне"
Огонь доставили в Украину верующие рейсовым самолетом. Священник ПЦУ Михаил Емельян рассказал, что отдельный чартерный рейс не заказывали для экономии денег.
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Процедура перевозки Благодатного огня
Емельян отметил, что процедура перевозки благодатного огня предусматривает специальные лампады. Когда огонь прибывает, верующие и наместник собора зажигают его и передают другим. Дальше Благодатный огонь развезут по регионам страны.
Верующая Анна Мисник, что побывала в Иерусалиме, чтобы принять Благодатный огонь, рассказала, это как благая весть для всего народа. Кстати, семья женщины живет в Донецкой области. Она собирается посетить ее после разговения.
ПЦУ получила Благодатный огонь / Фото Укринформ и "Суспільне":
Схождение Благодатного огня: что известно
- Благодатный огонь сходит каждый год в Великую Субботу перед Пасхой. Церемонию проводит греческий Иерусалимский православный патриархат. Чин восхождения происходит в часовне Гроба Господня в Иерусалиме.
- Вынесение огня символизирует воскресение Иисуса Христа.
- После восхождения огонь передают верующим, которые развозят его по миру.
- Считают, что если огонь не сойдет – год станет последним для человечества. Однако такого еще не было – огонь сходил всегда.
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь, смотрите видео:
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