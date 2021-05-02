На Пасху 2 мая в Киев из Иерусалима доставили Благодатный огонь. Его принял наместник Свято-Михайловского Златоверхого монастыря Православной церкви Украины архиепископ Агапит.

Огонь доставили в Украину верующие рейсовым самолетом. Священник ПЦУ Михаил Емельян рассказал, что отдельный чартерный рейс не заказывали для экономии денег.

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Процедура перевозки Благодатного огня

Емельян отметил, что процедура перевозки благодатного огня предусматривает специальные лампады. Когда огонь прибывает, верующие и наместник собора зажигают его и передают другим. Дальше Благодатный огонь развезут по регионам страны.

Верующая Анна Мисник, что побывала в Иерусалиме, чтобы принять Благодатный огонь, рассказала, это как благая весть для всего народа. Кстати, семья женщины живет в Донецкой области. Она собирается посетить ее после разговения.

ПЦУ получила Благодатный огонь / Фото Укринформ и​ "Суспільне":

Схождение Благодатного огня: что известно

Благодатный огонь сходит каждый год в Великую Субботу перед Пасхой. Церемонию проводит греческий Иерусалимский православный патриархат. Чин восхождения происходит в часовне Гроба Господня в Иерусалиме.

Вынесение огня символизирует воскресение Иисуса Христа.

После восхождения огонь передают верующим, которые развозят его по миру.

Считают, что если огонь не сойдет – год станет последним для человечества. Однако такого еще не было – огонь сходил всегда.

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь, смотрите видео: