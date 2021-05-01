Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний и глава Украинской греко-католической церкви патриарх Святослав (Шевчук) поздравили с Пасхой. Они пожелали украинцам брать пример с Христа и укрепляться духовно, несмотря на различные испытания современного мира.

Поздравление митрополита Епифания

Глава Православной церкви Украины Епифаний в своем поздравлении вспомнил о воинах, медиках и пленных. Он прежде всего пожелал, чтобы души всех людей наполнились надеждой на победу.

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"От Златоверхого Киева эта пасхальная радость и праздничный перезвон пусть донесутся в каждую семью, в каждый дом, к каждому защитнику на фронте, к каждому медику в больнице, к тем, кто вынужденно находится далеко от дома, в условиях оккупации или в плену", – сказал митрополит.

Пусть воскресший Господь наполнит ваши души надеждой на победу испытанием, дарит здоровье, укрепит духовно, приумножит любовь к ближним, чтобы выявлять ее словом, делом и с верой говорить: "Воистину Христос Воскрес!",

– отметил Епифаний.

Поздравление патриарха Святослава

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав в своем поздравлении отметил, что несмотря на войну, пандемию, социальные бедствия христиане надеются, ведь черпают оптимизм от воскресшего Спасителя. "Он воскрес, чтобы подать нам спасительную десницу и перевести нас через все трудности, боли, страдания, слезы земной жизни", – сказал Святослав.

Перед лицом нашего воскресшего Спасителя все наши земные заботы, печали, хлопоты, которые ограничиваются временем и пространством, выдаются временными, относительными, такими, которые перед вечностью абсолютно теряют свою грозность и над нами силу,

– заявил глава УГКЦ.

"Позвольте поздравить всех христиан, празднующих этот величественный праздник. А особенно я хочу поздравить всех сыновей и дочерей УГКЦ в Украине и на поселениях. Кругом, где бьется украинское сердце, пусть сегодня раздается радостное пасхальное пение", – добавил он.

Смотрите поздравление Епифания и Святослава с Пасхой: