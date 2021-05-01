Митрополит Київський і всієї України Епіфаній та глава Української греко-католицької церкви патріарх Святослав (Шевчук) привітали з Великоднем. Вони побажали українцям брати приклад з Христа та зміцнюватись духовно попри різні випробування сучасного світу.

Привітання митрополита Епіфанія

Глава Православної церкви України Епіфаній у своєму привітанні згадав про воїнів, медиків та полонених. Він насамперед побажав, аби душі всіх людей наповнились надією на перемогу.

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"Від золотоверхого Києва ця великодня радість і святковий передзвін нехай долинуть в кожну родину, в кожну оселю, до кожного захисника на фронті, до кожного медика в лікарні, до тих, хто вимушено перебуває далеко від дому, в умовах окупації чи в полоні", – сказав митрополит.

Нехай воскреслий Господь сповнить ваші душі надією на перемогу випробуванням, дарує здоров'я, зміцнить духовно, примножить любов до ближніх, щоб виявляти її словом, ділом і з вірою промовляти: "Воістину Христос Воскрес!",

– зазначив Епіфаній.

Привітання патріарха Святослава

Глава Української греко-католицької церкви Святослав у своєму привітанні наголосив, що попри війну, пандемію, соціальні лиха християни мають надію, адже черпають оптимізм з воскреслого Спасителя. "Він воскрес, щоб подати нам рятівну десницю і перевести нас через усі негаразди, болі, страждання, сльози земного життя", – сказав Святослав.

Перед обличчям нашого воскреслого Спасителя всі наші земні клопоти, печалі, турботи, які обмежуються часом і простором, видаються тимчасовими, відносними, такими, які перед вічністю абсолютно втрачають свою грізність і над нами силу,

– заявив глава УГКЦ.

"Дозвольте привітати усіх християн, які святкують це величне свято. А особливо я хочу привітати усіх синів і дочок УГКЦ в Україні і на поселеннях. Кругом, де б'ється українське серце, нехай сьогодні лунає радісний великодній спів", – додав він.

Дивіться привітання Епіфанія і Святослава з Великоднем: