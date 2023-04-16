В ПЦУ отметили, что сейчас все мы знаем, что нас ожидают не тьма и небытие, а свет и спасение, вечность в радости и любви. Этими словами в Пасху возвеличили Крестную жертву Сына Божьего.

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Призывают молиться о победе

Итак, радуемся сегодня и, исполняясь веры, молимся за победу Украины над агрессором. В молитве мы исполняемся духовной силы, чтобы терпеливо сносить все трудности и вызовы и выступать против зла даже тогда, когда оно кажется непреодолимым,

– добавляют в ПЦУ.

В Православной церкви подчеркивают, что "зло будет разбито и побеждено", когда с нами будет Всемогущий Господь. Добавляя, что жизнь преодолеет смерть, а свет – тьму, а правда – лицемерие и ложь.

В ПЦУ пожелали добра и духовной силы всему народу Украины. Просят защиты, мира и свободы для каждого без исключения украинца. А также призывают приветствовать друг друга, возвещать всем о победе Божией над грехом, злом и смертью.

Свет победы взойдет над Украиной

Украинцев с Пасхой также поздравил Владимир Зеленский. Он отметил, что свет победы увидят в каждом уголке Украины.

"И вместе встретим свой рассвет. Когда над всей нашей страной взойдет солнце. Это сине-желтый флаг. Он непременно поднимется на всей нашей Богом данной земле. На всех временно оккупированных чертями территориях. Наш флаг развеется на берегах Азовского моря и Северского Донца, над терриконами и Ай-Петри. Солнце засияет на Юге, солнце засияет на Востоке, солнце засияет в Крыму. Оранжевое солнце в мирном синем небе, и это – свет справедливости", – подчеркнул он.

Глава государства подчеркнул, что тьме, которую принес с собой враг, не удалось затмить дух украинцев, наше стремление к свободе, а также любовь к родной земле и готовность защищать ее. Владимир Зеленский добавил, что нам удалось сохранить свет внутри себя, что мы одолели панику, страх, междоусобицы и распри и в конце концов объединились.