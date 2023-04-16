У ПЦУ наголосили на тому, що нині всі ми знаємо, що на нас очікують не темрява та небуття, а світло та спасіння, вічність у радості та любові. Цими словами у Великдень возвеличили Хресну жертву Сина Божого.

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Закликають молитися за перемогу

Тож радіймо сьогодні та, сповнюючись віри, молімося за перемогу України над агресором. У молитві ми сповнюємося духовної сили, аби терпеливо зносити всі труднощі та виклики й виступати проти зла навіть тоді, коли воно здається непоборним,

– додають у ПЦУ.

У Православній церкві підкреслюють, що "зло буде розбите та переможене", коли з нами буде Всемогутній Господь. Наголошують, що життя здолає смерть, а світло – темряву, а правда – лицемірство та брехню.

У ПЦУ побажали добра та духовної сили всьому народу України. Просять захисту, миру та свободи для кожного без винятку українця. А також закликають вітати один одного, сповіщати усім про перемогу Божу над гріхом, злом і смертю.

Світло перемоги зійде над Україною

Українців з Великоднем також привітав Володимир Зеленський. Він наголосив, що світло перемоги побачать у кожному куточку України.

"І разом зустрінемо свій світанок. Коли над усією нашою країною зійде сонце. Це синьо-жовтий прапор. Він неодмінно підійметься на всій нашій Богом даній землі. На всіх тимчасово окупованих чортами територіях. Наш прапор замайорить на берегах Азовського моря і Сіверського Дінця, над териконами та Ай-Петрі. Сонце засяє на Півдні, сонце засяє на Сході, сонце засяє в Криму. Жовтогаряче сонце у мирному синьому небі, і це – світло справедливості", – підкреслив він.

Глава держави наголосив, що темряві, яку приніс з собою ворог, не вдалося затьмарити дух українців, наше прагнення волі, а також любов до рідної землі та готовність боронити її. Володимир Зеленський додав, що нам вдалося зберегти світло всередині себе, що ми здолали паніку, страх, міжусобиці та чвари та зрештою об'єдналися.