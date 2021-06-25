Священники отмечают, что согласно второй заповеди Божьей, людей предостерегают от идолопоклонства. В ней говорится следующее: "Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им".

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Как относиться к освященным предметам

Среди христиан есть мнение, что освященное в храме ни в коем случае нельзя выбрасывать. Это утверждение происходит от благоговения и уважения к освященному.

Однако, освященное зелье, пасхальные яйца, куличи, полотенца, пасхальные корзины и другие предметы, имеют физические свойства. Вполне естественно, что под воздействием посторонних факторов они могут портиться, увядать или разбиваться.

Священнослужители отмечают, что в таком случае не стоит придумывать особые объяснения, вроде "предупреждений", "Божьих наказаний" или "действий потусторонних сил, злых духов".

Должны поблагодарить Господа за то, что он дал нам эту вещь или пищу в нашу пользу и утешение, и поступить с ней разумно и естественно,

– подчеркнули священники.

По их словам, не стоит устраивать особые жертвенные сожжения или закапывания, а тем более накапливать освященное в домах.

Куда девать уничтоженные освященные вещи

На странице Православной церкви Украины в Фейсбуке дали рекомендации верующим, куда можно отдать освященное. Например, разбитую икону действительно можно попробовать починить.

Когда дети уже выросли, а осталось немало детской религиозной литературы, книги можно отдать в детские дома или в библиотеки. Куличи или яйца, которые остаются после Пасхи, стоит отдать нуждающимся, одиноким.



Православные христиане освящают различные предметы на религиозные праздники / Фото Unsplash

Кроме того, из кусочков куличей можно сделать сухарики к чаю, а измельченную яичную скорлупу можно использовать как удобрение для почвы. Освященные веточки вербы можно поставить в воду, а затем высадить в почву.

Для заваривания чая или купания младенцев можно использовать букеты из разнотравья, цветов или снадобий, которые освятили на Троицу или Маковея.

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Нельзя выбрасывать освященное

Однако в ПЦУ отметили, что освященные вещи не стоит просто выбрасывать в общий мусор. Такие предметы можно закопать в землю или сжечь, но не следует придавать этому мистического значения.

Все, что освящается в церкви, по сути, направлено на освящение человека – его действий, мыслей, чувств, поступков,

– подчеркнули священники.

Во время молитвы, благословляются не только зелья и цветы, но и семена. Это должно побуждать людей не только потреблять, но и выращивать, заботясь о себе и окружающей среде.