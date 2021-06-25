Священники наголошують, що згідно з другою заповіддю Божою, людей застерігають від ідолопоклонства. У ній мовиться таке: "Не роби собі кумира і ніякого зображення того, що на небі вгорі, і що на землі внизу, і що у воді нижче землі; не поклоняйся їм і не служи їм".

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Як ставитись до освячених предметів

Серед християн є думка, що освячене у храмі ні в якому разі не можна викидати. Це твердження походить від благоговіння і шани до освяченого.

Однак, освячене зілля, крашанки, паски, рушники, великодні кошики та інші предмети, мають фізичні властивості. Цілком природно, що під впливом сторонніх факторів вони можуть псуватися, в'янути чи розбиватися.

Священнослужителі зазначають, що у такому випадку не варто вигадувати особливі пояснення, на кшталт "попереджень", "Божих покарань" або "дій потойбічних сил, злих духів".

Маємо подякувати Господу за те, що Він дав нам цю річ чи поживу на нашу користь і втіху, і вчинити з нею розумно й природно,

– наголосили священники.

За їхніми словами, не варто влаштовувати особливі жертовні спалення чи закопування, а тим більше нагромаджувати освячене у домівках.

Куди дівати знищені освячені речі

На сторінці Православної церкви України у фейсбуці дали рекондації вірянам, куди можна віддати освячене. Наприклад, розбиту ікону справді можна спробувати полагодити.

Коли діти вже виросли, а залишилось чимало дитячої релігійної літератури, книги можна віддати у сиротинці чи в бібліотеки. Паски чи крашанки, які залишаються після Великодня, варто віддати нужденними, одинокими.



Православні християни освячують різні предмети на релігійні свята / Фото Unsplash

Крім того, зі шматочків пасок можна зробити сухарики до чаю, а подрібнену яєчну шкаралупу можна використати як добриво для ґрунту. Освячені гілочки верби можна поставити у воду, а згодом висадити у ґрунт.

Для заварювання чаю або купання немовлят можна використовувати букети із різнотрав'я, квітів чи зілля, які освятили на Трійцю чи Маковія.

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Не можна викидати освячене

Однак у ПЦУ наголосили, що освячені речі не варто просто викидати у загальне сміття. Такі предмети можна закопати в землю або спалити, але не слід надвати цьому містичного значення.

Усе, що освячується у церкві, по суті, спрямоване на освячення людини – її дій, думок, почуттів, вчинків,

– підкреслили священники.

Під час молитви, благословляються не лише зілля і квіти, а й насіння. Це має спонукати людей не лише зспоживати, а й вирощувати, піклуючись про себе і довкілля.