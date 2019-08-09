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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      ПЦУ – абсолютно независима, мы не будем вмешиваться в ее дела, – Варфоломей

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      Варфоломей отметил полную независимость ПЦУ от Константинополя
      Варфоломей отметил полную независимость ПЦУ от Константинополя / ap.org

      Вселенский патриархат предоставил Православной церкви Украины Томос об автокефалии, поэтому она является абсолютно независимой. Константинополь не будет вмешиваться в дела церкви в Украине, но будет молиться за ее успех.

      Такую позицию озвучил Вселенский патриарх Варфоломей на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле, пишет BBC News Украина.

      Важно: Филарет, ПЦУ и томос: что происходит в украинской церкви

      Главной темой их встречи было развитие новообразованной Украинской православной автокефальной церкви.

      Константинополь не будет вмешиваться во внутренние дела Православной церкви Украины, она абсолютно независимая и автокефальная. Отсюда – из Константинополя, из Фанара – она будет иметь лишь высокое покровительство и наши постоянные молитвы об успехе ее миссии,
      – отметил Варфоломей.

      Также патриарх обратился к Зеленскому с просьбой защищать и помогать Украинской церкви.

      "Ваш визит осуществляется после становления новой Православной церкви Украины. Мы просим, чтобы она всегда имела вашу высокую защиту, а также укреплялась вами в деле, которое она уже начала совершать ради украинского народа", – добавил святейший патриарх.

      Также во время встречи Варфоломей в очередной раз подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а Зеленский поблагодарил его за "мощную поддержку". Президент подчеркнул, что власть не должна вмешиваться в церковные дела, но он будет защищать независимость церкви.

      Почему заявление Варфоломея о независимости ПЦУ так важно?

      В Православной церкви Украины начались несогласия и конфликты. Все из-за патриарха Филарета, который заявил о несогласии с уставами церкви и обвинил митрополита Епифания в нарушении договоренностей. Он убеждает, что на Объединительном соборе 15 декабря его участники якобы договорились, что ПЦУ руководить будет именно он, а Епифаний лишь представлять церковь за рубежом.

      20 июня патриарх провел так называемый Собор УПЦ КП и там заявил о возобновлении деятельности Киевского патриархата. Кроме того, его участники отвергли Томос. По их словам, документ якобы ставит ПЦУ в зависимость от Константинополя.

      Ранее Филарет заявлял, что если бы Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь знали содержание текста Томоса, то не согласились бы на него. Патриарх добавил, что не собирается выполнять три запрета Томоса:

      • Переход зарубежных приходов бывшей УПЦ Киевского патриархата в состав Вселенского патриархата.
      • Отказ от запрета варить миро (миро теперь поставляется из Константинополя, и это – символ подчинения).
      • Отказ от решения конфликтных ситуаций внутреннего характера исключительно по согласованию с Вселенским патриархатом.

      Впоследствии синод ПЦУ, который собрался в ответ на так называемый собор Филарета, лишил патриарха его права управления Киевской епархией. Однако патриархи решили не исключать из состава епископата ПЦУ "за особые заслуги в прошлом".

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      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости Турции Религия Православная церковь Украины Вселенський патриархат
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