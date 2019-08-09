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      ПЦУ – абсолютно незалежна, ми не втручатимемось у її справи, – Варфоломій

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      Варфоломій наголосив на повній незалежності ПЦУ від Константинополя
      Варфоломій наголосив на повній незалежності ПЦУ від Константинополя / ap.org

      Вселенський патріархат надав Православній церкві України Томос про автокефалію, тому вона є абсолютно незалежною. Константинополь не втручатиметься справи церкви в України, але буде молитися за її успіх.

      Таку позицію озвучив Вселенський патріарх Варфоломій на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Стамбулі, пише ВВС News Україна.

      Важливо: Філарет, ПЦУ і томос: що відбувається в українській церкві

      Головною темою їх зустрічі був  розвиток новоствореної Української православної автокефальної церкви.

      Константинополь не буде втручатись у внутрішні справи Православної церкви України, вона абсолютно незалежна та автокефальна. Звідси – з Константинополя, з Фанара – вона матиме лише високе заступництво і наші постійні молитви про успіх її місії,
      – наголосив Варфоломій.

      Також патріарх звернувся до Зеленського з проханням захищати та допомагати Українській церкві.

      "Ваш візит здійснюється після становлення нової Православної церкви України. Ми просимо, щоб вона завжди мала ваш високий захист, а також зміцнювалась вами у справі, яку вона вже почала здійснювати задля українського народу", – додав вселенський патріарх.

      Також під час зустрічі Варфоломій вкотре підтвердив підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а Зеленський подякував йому за "потужну підтримку". Президент наголосив, що влада не повинна втручатися у церковні справи, але він захищатиме незалежність церкви.

      Чому заява Варфоломія про незалежність ПЦУ така важлива? 

      У Православній церкві України почалися незгоди та конфлікти. Усе через патріарха Філарета, який заявив про незгоду з уставами церкви та звинуватив митрополита Епіфанія у порушенні домовленостей. Він переконує, що на Об'єднавчому соборі 15 грудня його учасники нібито домовилися, що ПЦУ керуватиме саме він, а Епіфаній лише представлятиме церкву за кордоном.

      20 червня патріарх провів так званий Собор УПЦ КП і там заявив про відновлення діяльності Київського патріархату. Окрім того, його учасники відкинули Томос. За їх словами, документ нібито ставить ПЦУ у залежність від Константинополя.

      Раніше Філарет заявляв, що якби Київський патріархат і Українська автокефальна православна церква знали зміст тексту Томосу, то не погодилися б на нього. Патріарх додав що не збирається виконувати три заборони Томосу:

      • Переходу закордонних парафій колишньої УПЦ Київського патріархату до складу Вселенського патріархату.
      • Відмови від заборони варити миро (миро тепер постачається з Константинополя, і це – символ підпорядкування).
      • Відмови від вирішення конфліктних ситуацій внутрішнього характеру виключно за погодженням із Вселенським патріархатом.

      Згодом синод ПЦУ, який зібрався у відповідь на так званий собор Філарета, позбавив патріарха його права управління Київською єпархією. Однак патріархі вирішили не вилучати зі складу єпископату ПЦУ "за особливі заслуги в минулому". 

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      Теги: Православна церква України Новини Туреччини Володимир Зеленський Релігія Вселенський патріархат Новини України
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